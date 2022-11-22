Мир 22 ноября 2022, 00:13 Курды стали головной болью Эрдогана. Турецкий лидер не готов обвинить США в кризисе Политолог Журавлев: Эрдогану следовало адресовать претензии по сирийским курдам к США РИА «Новости»

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Военные Турции провели воздушную операцию в северных районах Сирии и Ирака против вооруженных курдских формирований. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о нанесении ударов стало вынужденным шагом после того, как Россия не выполнила свое обещание отвести курдских боевиков от турецкой границы. Свою критику турецкий лидер обратил совсем не в ту сторону. Последние несколько лет курдские вооруженные формирования в Сирии поддерживают только США. Но к главному члену НАТО у турецкого лидера претензий нет.

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Ответ за взрыв в Стамбуле

Новая воздушная операция турецких военных получила название «Коготь — меч». В беседе с журналистами Эрдоган заявил, что на южных границах Турции скопилось большое количество террористических группировок, которые несут прямую угрозу безопасности страны. Речь идет о военном крыле Рабочей Партии Курдистана (РПК) и Отрядах народной самообороны — вооруженных формирований Высшего курдского совета, которые уже много лет участвуют в вооруженном конфликте в Сирии.

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Операция «Коготь — меч» началась после теракта в Стамбуле, где погибли шесть мирных жителей, а 81 человек получил ранения.

Ответ Турции оказался серьезным. По словам Эрдогана, 70 самолетов и беспилотников поразили 89 мест скоплений террористов, бункеров, складов с боеприпасами и тоннелей.

Турецкий лидер подчеркнул, что не обсуждал проведение этой операции с российским и американским коллегами.

«Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден прекрасно знают, что мы можем проводить подобные операции в этом регионе в любое время», — заявил Эрдоган.

РИА «Новости»

Он напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров российским лидером в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

«К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что примем меры против террористов сами, если они не могут этого сделать», — отметил Эрдоган.

Главная цель, подчеркнул он, остается прежней: создание буферной 30-километровой зоны на границе Турции с Сирией и Ираком. На этих территориях турецкие военные с 2016 года провели три контртеррористические операции.

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Также власти страны призвали руководство Ирака включиться для ликвидации курдской группировки. В противном случае военные пообещали пойти на более жесткие шаги.

Проторенный путь

Эрдоган выбрал простое решение, чтобы объяснится перед жителями Турции за теракт в Стамбуле. Ответственность за взрыв он возложил на курдов, которые проникли в страну из-за того, что россияне не отвели их от границ, как обещали. Но подобные выводы иначе как фантастикой назвать нельзя. Об этом в беседе с «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Террористы все равно попали бы в Стамбул вне зависимости от того, близко или далеко от границ стояли курдские отряды. Единственный способ не допустить подобных случаев — не пускать курдов в Турцию. По-другому эту проблему не решить. А близость или дальность вооруженных отрядов к границе роли не играет», — подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

Журавлев напомнил, что Россия никогда не становилась покровителем современного курдского движения. Советский Союз действительно поддерживал Рабочую партию Курдистана, но Турция уже тогда состояла в НАТО, поэтому не использовать ее противников было бы глупо.

«После 1991 года эта поддержка прекратилась. Более того, при Ельцине мы передали руководителя РПК турецким спецслужбам. Поэтому любые обвинения, что Россия виновата в том, что курды устраивают теракты в Турции, не по адресу», — подчеркнул научный руководитель Института региональных проблем.

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Эксперт предложил Эрдогану лучше обратить внимание на США, на которые сегодня ориентируются курдские группировки.

В этом тезисе Александр Журавлев полностью прав. В 2012 году отряды народной самообороны Высшего курдского совета с 2012 года контролировали большую часть северо-востока Сирии. Именно эти военные объединения американцы привлекли для борьбы с «Исламским государством»*, захватывающим территорию за территорией.

Несмотря на протесты Турции как партнера по НАТО, американцы организовывали военную подготовку курдских боевиков и снабжали их оружием. Эрдоган неоднократно заявлял, что нельзя поддерживать одну группу террористов для уничтожения другой. В результате все закончилось серией операций, в ходе которых Турция добилась отвода курдов от своих границ.

«Если у Турции есть какие-то претензии по курдам, то пусть обращается к США. Более того, я предполагаю, что активизация курдских боевиков связана именно с недовольством американцев политикой Эрдогана», — не исключил Дмитрий Журавлев.

РИА «Новости»

Курдские вооруженные группировки Турцией воспринимаются исключительно как террористы, напомнил эксперт. Дело в том, что в представлении РПК более двух третей территории современной Турции — земли Курдистана. Поэтому все действия, что сейчас допускает Эрдоган, — это защита собственной страны. Но винить в активизации курдов Россию все же не стоит.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.