Мир 06 сентября 2023, 20:56 Культура отмены папы римского. Чем Франциск насолил украинским политикам? Политик Олейник: украинцы зря критикуют папу римского из-за его слов о России Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Украинские политики продолжают критиковать папу римского. Недавно в ходе одной из конференций понтифик заявил о величии России и ее большом культурном наследии, которым нужно гордиться. Обращение Франциска вызвало ярость и критику со стороны Украины.

«Скандальный» папа

Скандал вокруг обращения папы римского Франциска во время видеоконференции не утихает. Понтифик дистанционно выступал на 10-й Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, а ролик, недавно появившийся в Сети, снова подлил масла в огонь.

Телемост с молодежным крылом российских католиков прошел еще 25 августа. Папа Франциск призвал паству стать «сеятелями семян примирения» и назвал верующих наследниками великой России — петровской и екатерининской империи.

«Не забывайте о наследии. Вы — наследники великой России святых, правителей, большой России Петра I и Екатерины II. Той империи — великой и просвещенной. [Страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства. Вы — наследники великой матушки России. Идите вперед с этим», — сказал Франциск.

Кроме того, понтифик поблагодарил российских католиков за их «способ быть россиянами». После его воодушевляющей речи весь зал зааплодировал.

Папа римский Франциск на встрече с церковнослужителями в Кафедральном соборе Матери Божией Неустанной Помощи в Нур-Султане, 2022 год. / РИА «Новости»

Снова все не так

Реакция Украины на заявления папы предсказуемо оказалась негативной. Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в Facebook* написал, что разочаровался в словах Франциска.

«Очень досадно, что российские великодержавные идеи <…> сознательно или бессознательно звучат из уст папы римского», — отметил он.

Более того, украинская сторона заявила, что 86-летний папа вовсе «распространяет империалистическую русскую пропаганду».

Украинский политик Владимир Олейник заявил «360», что Украиной сейчас правят «малохольные» и невоспитанные люди, не знающие своей истории.

На сегодняшний день они не помнят свои исторические корни. А они общие — это Киевская Русь. Владимир Олейник политик

«Вы все не так поняли»

Ватикан не оставил без внимания критику со стороны Украины. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что в словах приветствия понтифик призвал российскую молодежь сохранить и преумножить все позитивное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

«[Понтифик не превозносил] империалистическую логику и правительственных деятелей, цитируемых для указания соответствующих некоторых исторических периодов», — подчеркнул Бруни.

Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра. / РИА «Новости»

Олейник согласился с тем, что обращение папы никак не было связано с современными реалиями геополитики. Франциск говорил о том, что Россия — страна, которая внесла очень многое в мировую культуру, развитие экономики и искусства.

«По-моему, они (украинцы — прим. ред.) как-то пропустили момент, когда [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен посетила концерт Петра Чайковского в Италии. Она восхищалась и [призвала всех уважать русскую культуру]. Но как-то это прошло мимо», — напомнил украинский политик.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. / РИА «Новости»

Непоколебимый Франциск

В начале сентября папа римский прилетел в Монголию, чтобы встретиться с местной католической общиной. После запланированных мероприятий, по дороге домой, понтифик устроил пресс-конференцию прямо на борту самолета. Он объяснил журналистам, что именно он хотел сказать на прошедшей Всероссийской встрече католической молодежи.

Франциск сразу же заявил, что он от своих слов не открещивается. Более того, папа упомянул важность русского влияния в искусстве, музыке и литературе.

Понтифик подчеркнул, что «прекрасную и глубокую русскую культуру нельзя отменять из-за политики».

Папа римский высказал свою точку зрения — абсолютно объективную, подчеркнул Олейник. Однако «правда, которая и в Африке правда» не понравилась Украине.

«Понтифик постоянно говорит о мире, и это то, чего хотят нормальные люди. На этот раз попало папе римскому. Но я думаю, что Франциск, дай Бог ему здоровья, переживет всех этих критиканов. Надо делать свое дело и говорить правду», — отметил украинский политик.

РИА «Новости»

Олейник подчеркнул, что критика папы римского со стороны украинских политиков — «ахинея, которую несут неадекватные люди».

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.