Мир 15 августа 2023, 13:47 Кульбит американской демократии. Чем закончится охота на Трампа? Политолог Подлесный: команда Байдена физически не допускает Трампа к президентским выборам Изображение, сгенерированное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Предвыборная борьба заставляет экс-главу США Дональда Трампа знатно потратиться на адвокатов. Против него выдвигают все новые обвинения и любезно приглашают предстать перед судом. Но, даже если Трампа осудят и посадят, демократы вряд ли смогут вздохнуть с облегчением: 45-й президент будет способен на многое даже из-за решетки.

Суды без конца и края

Против Трампа официально выдвинули обвинение по уголовному делу. По словам судебных представителей штата Джорджия, он пытался незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020-го года. В поддержку обвинения проголосовало Большое жюри штата — специальные коллегии присяжных.

Примечателен тот факт, что уголовное дело рассматривали в Джорджии — штате, который в 2020 году голосовал за Байдена. Штат окружен со всех сторон союзниками республиканцев — Алабама, Теннесси, Южная и Северная Каролина.

Трампа обвинили по 13 статьям, в том числе в заговоре с целью подделки документов и склонении государственного служащего к нарушению своих обязанностей. Самая тяжкая статья — нарушение закона об организованной преступности, или, простыми словами, закона против мафии.

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По мнению обвинителей, экс-глава США и его сообщники «отказались признать поражение и сознательно и умышленно вступили в сговор». Вместе с Трампом обвинения предъявили еще 18 людям. Некоторых из них обвиняют во взломе электронной почты избирательной системы после выборов.

До 25 августа бывший лидер и его «друзья» по уголовному делу должны будут предстать перед судьей, которая определит меру пресечения.

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Это уже четвертое уголовное дело против Трампа. В апреле Большое жюри округа Манхэттен поддержало обвинения по делу о фальсификации бизнес-отчетности, а в июле и августе власти добились возбуждения уголовных дел по фактам незаконного хранения секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.

Око за око, зуб за зуб

Можно не сомневаться, что в случае победы на президентских выборах Трамп отплатит действующему лидеру-демократу той же монетой и начнет расследование в отношении Байдена и всей его «преступной семьи».

До этого экс-глава Штатов заявил, что все обвинения в его адрес — это простая выдумка демократов и типичная охота на ведьм.

«Уголовное шоу» по-американски

Разумеется, судебные разбирательства и преследования мешают кандидату спокойно проводить свою предвыборную кампанию, заявил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Трамп, по его словам, попросту ограничен в своих действиях.

«Более того, он потратил уже около 50 миллионов долларов на адвокатов и иную деятельность, связанную с судебными процедурами. Изначально эти деньги собирали на предвыборную кампанию», — подчеркнул эксперт.

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Если бы не бесконечные судилища вокруг бывшего лидера Штатов, то все средства пошли бы на рекламную кампанию Трампа или на иные цели, связанные с новым избранием на президентский пост, добавил Подлесный. Но, несмотря на это, рейтинг экс-президента не падает, а держится на одной точке либо вовсе растет.

Если рейтинг Трампа продолжит расти, то конкуренты будут принимать все более настойчивые попытки ограничить свободу экс-лидера. Говоря другими словами, посадить его в тюрьму на период избирательной кампании. Геннадий Подлесный

Кульбит «американской демократии»

В случае если Трампа признают виновным по всем реальным и выдуманным поступкам и быстро посадят, по американским законам он все равно сможет избраться на пост президента Соединенных Штатов, отметил собеседник «360». По его словам, в этом вся «американская демократия».

«Тогда, находясь в камере, он подпишет себе помилование, выйдет на свободу и продолжит исполнять обязанности главы государства. Вот такой кульбит „американской демократии“», — объяснил политолог.

Однако команда Байдена просчитывает все возможные варианты развития событий. Подлесный предположил, что администрация действующего президента сделает все, чтобы физически не допустить Трампа к выборам.

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Если рейтинг Трампа продолжит семимильными шагами подниматься вверх, а вероятность его избрания будет расти на глазах, то конкуренты-демократы начнут использовать все более беспринципные методы, вплоть до физического устранения, подытожил политолог.