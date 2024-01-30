Мир 30 января 2024, 18:43 Имперские амбиции и политическая шизофрения. Кто толкает США к войне на Ближнем Востоке? Востоковед Тарасов: за ударом по базе США в Иордании может стоять Великобритания Global Look Press

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Западные СМИ одно за другим заговорили о скором акте возмездия, который готовят США в ответ на нападение на военную базу в Иордании, где погибли трое американских солдат. Суть этого акта, чтобы обойтись без спойлеров, конечно, не раскрыли, но дали понять: Пентагон и Белый дом, обвинившие в нападении «подконтрольные Ирану» группировки, без ответа такие действия не оставят. Насколько слова и реальность разойдутся в этот раз? Ждать ли на Ближнем Востоке полноценной войны всех против всех? «360» задал экспертам главные вопросы.

Очевидное-невероятное: хочет ли Вашингтон настоящей войны?

Поводом для нарастания напряженности на Ближнем Востоке стал удар беспилотника по военной базе США в Иордании. Как сообщила газета The Wall Street Journal, атаку дрона на базе не отразили, перепутав вражеский беспилотник со своим: дрон противника находился в небе одновременно с американским БПЛА, возвращавшимся на базу.

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Гибель трех военнослужащих и ранение еще 34 вызвали взрыв эмоций среди американских «ястребов». Например, сенатор Линдси Грэм, известный грубыми высказываниями, потребовал «ударить по Ирану, ударить сильно», а его коллега из Техаса Джон Корнин посоветовал целиться конкретно в Тегеран.

Журналист Такер Карлсон назвал обоих законодателей сумасшедшими. Миллиардер Илон Маск вообще посчитал, что существование персонажа вроде Линдси Грэма может привести к третьей мировой.

При таком давлении, особенно с учетом жертв среди военных, Белый дом оказался вынужденным реагировать. Хотя до этого Штаты откровенно терпели: терпели другие удары по базам, терпели обстрелы йеменскими хуситами американских кораблей (удары по Йемену оказались откровенно малоэффективными).

Теперь же Вашингтон пообещал выступить против неких группировок в Сирии и Ираке, действующих, по словам американской стороны, в интересах и по команде Ирана.

Но с течением времени в сознании многих распрямилось несгибаемое ощущение, что, кажется, впервые в современной истории США невыгодно начинать войну. Посудите сами: избиратели морально не готовы выдержать еще один конфликт, кризис на Ближнем Востоке со стопроцентной вероятностью отправит цены на нефть в открытый космос, пребольно ударив налогоплательщиков по кошельку. Да и вообще, Америка не совсем справляется с ролью мирового гегемона, потому вынуждена расставлять приоритеты.

Империя наносит ответный удар. Кто на самом деле стоит за ударами по базе США?

Востоковед Станислав Тарасов рассказал «360», что у США есть вполне конкретные основания поверить Тегерану, который всеми силами отрицает причастность к ударам по американским военным. А вот настоящий виновник может скрываться в самом неожиданном для Вашингтона месте: в тылу. С такими союзниками никакой России не надо.

Bonnie Cash — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

«Многие группы радикального толка могли действовать под чужим флагом. Еще это может быть британская разведка, которая вообще-то работает сейчас против американцев. Они стремятся заполнить своим влиянием вакуум, который образуется на Ближнем Востоке после ухода американских сил. Учитывая, что в самих США идет процесс дестабилизации, рождается так называемый новый термин Британской империи», — заявил Тарасов.

Еще одно обстоятельство, косвенно подтверждающее, что Иран в этом конкретном случае совершенно ни при чем, — это его неготовность активно участвовать в любых конфликтах в регионе.

Так, Тегеран, несмотря на множество очень громких требований и даже угроз в адрес Израиля, мало поучаствовал в судьбе сектора Газа. Также почти не вовлечено в происходящее ливанское движение «Хезболла», которое, как считают в Штатах, финансируется Ираном.

Станислав Тарасов подтвердил: если бы «Хезболла» пришла на выручку ХАМАС, палестинско-ливанско-иранское войско имело бы все шансы опрокинуть Израиль в море. Но этого не произошло.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / Global Look Press

«С Ираном у США очень забористый альянс, они понимают, что иранское руководство тут ни при чем. Оно поддерживало ХАМАС, но сейчас отнекивается, сейчас они поддерживают контакты с Саудовской Аравией, Ирану не выгодно развязывание региональной войны», — подтвердил Тарасов.

Не по этой ли причине глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, недавно встречавшийся в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым, поспешил сделать примирительное заявление после нескольких выпадов со стороны Америки?

«Белый дом хорошо знает, что способ положить конец войне и нынешнему кризису в регионе — политический», — пояснил министр иностранных дел Исламской республики в соцсетях.

Каков привет, таков ответ. Кого США попытаются наказать за нападение на базу в Иордании?

Станислав Тарасов выразил уверенность, что невнятная, хотя и болезненная, атака на американских военных обернется столь же невнятным ответом.

«Учитывая, что на администрацию Байдена сильно давят, может произойти символическая контракция, условно по выверенной базе исламистских группировок — хоть проирански настроенных, хоть нейтральных. Но войны, как пишут некоторые эксперты, между Ираном и Штатами не будет, поскольку Иран не хочет, а США не могут. Особенно перед выборами», — объяснил эксперт.

Оппонировал ему, хотя только отчасти, политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Тот напомнил, что в Ближневосточный регион США, равно как и Великобритания, стянули немалые силы, которые могут сообща устроить не символический удар, а вполне болезненную провокацию. Это три британских военных корабля, два американских, американская авианосная группа, а также вылетевшие с британской авиабазы самолеты-дозаправщики. Их обычно отправляют в регион ведения боевых действий для снабжения бомбардировщиков.

«Это уже не вопрос возможности, они должны что-то сделать. Какая-то авантюра точно будет — против Ирана либо против страны поменьше, чтобы сгладить свои провалы и на Тайване, и на Украине, и в секторе Газа. Они предпримут какие-то действия. Какие? Трудно предугадать шаги политических шизофреников», — заключил собеседник «360».