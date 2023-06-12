Эксклюзив 12 июня 2023, 14:58 Кто кому брат? Публицист Миронова: полтора года СВО открыли разницу между россиянами и украинцами РИА «Новости»

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В День России полезно вспомнить, какая шокирующая разница между россиянами и западными украинцами открылась нам в последние полтора года. Публицист Анастасия Миронова проанализировала открытия, сделанные во время специальной военной операции, в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

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Очередной праздник, из-за которого начинаются споры: одни поздравляют с Днем независимости России, другие считают эту дату днем позора. Мне повод для радости тоже не очень понятен. Однако именно сегодня, смотря в утренних новостях репортаж из нового затопленного херсонского села, я вдруг поняла, что, вероятно, это первое наше 12 июня, когда мы можем твердо и ясно объяснить, чем мы, россияне, отличаемся от украинцев. Нам многие годы говорили про братский народ и общую историю. Мы верили. Наверное, если бы не 24 февраля 2022 года, так бы мы и продолжали думать, будто не имеем с украинцами никаких различий. События минувших полутора лет показали, что между нами пропасть.

Бить, чтобы бить

Может, и братья, но уж очень мы разные. Я лично за время нашего с ними вооруженного конфликта отчетливо осознала, что западные украинцы — это какая-то совершенно иная и чуждая нам нация. За эти полтора года мы видели от них столько всего удивительного, чего бы просто ну никак не могли на себя примерить. Вот я смотрю репортаж с Херсонщины и думаю, почему же нам сложно представить, что можно из вредности затопить города и села, в том числе свои? Просто так, не имея в этом никакой необходимости. Зачем? Да, у нас Москву жгли, чтобы голодные французы быстрее уходили. С той же целью жгли деревни, уничтожали склады, взрывали нефтяные скважины при наступлении немцев — был практический смысл извести врага, чтобы у него кончились силы.

В действиях Украины смысла нет, затопление Херсонщины никак не скажется на военных итогах. Это как если бы Гитлер в условиях, когда у него под штыком уже пятнадцатилетние и Красная армия бомбит Берлин, вдруг взял бы, напрягся и… затопил Тверь.

То же — с обстрелом Крыма. Вдумайтесь, какие фундаментальные различия имеются у нас с народом, который девять лет сосредоточивался на идее фикс — обстрелять Крым, чтобы всего лишь подчеркнуть, что сможет это сделать. Причем Украина считает территорию своей и крымчан — своими гражданами. Совсем другая логика, нам не понятная: довести собственными силами до отчаяния (как девять лет назад без воды и света), чтобы те попросились в состав Украины. При этом за полтора года ни разу Украина не обратилась к этим регионам на русском языке. На русском Зеленский обращался все это время только к нам, россиянам. А им отключает воду!

Это как если бы немцы рассчитывали, что из-за блокады ленинградцы запросятся в Германию… И листовки, между прочим, забрасывали в город на русском языке. Надо сказать, что здесь украинцы радикально отличаются не только от нас, но и, кажется, от всех других европейских народов. «Бей своих, чтобы чужие боялись» — наша поговорка. Бить тех, кого соблазняешь вступать в свои ряды? Такого мы не видели. Огромная разница между нами проявилась еще в 2014 году, когда Россия обратилась к крымчанам со словами: «Вы русские, мы вас ждем, будем строить вам больницы, школы, дороги, обеспечим пенсию и создадим новые рабочие места». Потом очнулась Украина и затянула свою песню: «Вы ж мои родные, возвращайтесь, а для этого мы вам отключим воду и свет».

Нам непонятно, мы другие. Непонятно вообще никому, украинцы от всех отличаются. Удивительная нация.

Ставка на трусов и предателей

Еще девять лет назад многое было понятно, но лишь сейчас мы увидели, сколь велика на самом деле между нами разница. Например, с первых суток СВО украинцы стали распространять фотографии и видеозаписи российских пленных и убитых, которые в основном были в те дни постановочными. Помните украинский агитпроп первых дней? Он стоял на предъявлении нам искореженных трупов, издевательств и унижений над пленными. Показывали, как якобы российского майора избивают ногами, как ободранные пленные просят еды. Расчет был на то, что мы все ужаснемся мучениям и потребуем от Кремля сдаться суровым украинцам. Но на общество это произвело обратный эффект, общество солидаризировалось с армией. Я считаю, что тот просчет Киева первых дней окончательно расположил большинство россиян к поддержке действий армии. В базовых своих установках и реакциях мы здоровая нация и на демонстрацию пыток и унижений наших офицеров отреагировали единственно здоровым способом — мы стали сочувствовать своим, а не украинским военным, и потребовали сатисфакции. Ну и мы, конечно, удивились такой агитации, она показала нам ту самую разницу между россиянами и братским, вроде бы, народом.

А как вам первая речь Зеленского 24 февраля 2022 года? Вы помните, к кому он обратился? Он записал видеообращение к российской либеральной интеллигенции с призывом выходить на улицы и менять власть ради благополучия Украины. То есть из всего многообразия вариантов действий он самым эффективным счел обращение к предателям в рядах противника. Что тут скажешь? Это совершенно другой народ, который, кажется, лишь по нелепой ошибке оказался в одной стране с людьми, которые сейчас от него разбегаются.

«Мамо, мать твою!»

Украинцы вообще лепили очень много агитации и «дезы», которая действовала противоположно или вызывала недоумение. Помните волну якобы радиоперехватов наших бойцов, в которых они, почему-то гэкая и якая, признавались своим женам в изнасилованиях украинок и даже спрашивали совета. Все тогда в России смеялись: кто же мог до такого додуматься? Но куда интереснее, почему додумались. Единственно верный ответ: потому что выдумавшие этот способ дестабилизации настроений в российском обществе верят, что такое возможно, следовательно, в их культуре подобное поведение супругов уместно. Как и матерки в разговорах с матерью: были одно время и такие «радиоперехваты». Мат на мате, сплошное гэканье, звательный падеж, а в конце сообщают, будто это российский солдат или даже офицер звонил родной маме. И в этих записях тоже удивляло не их появление, а вера украинцев в действенность такой информационное бомбардировки. Стало быть, для них подобный разговор матери с сыном смотрелся правдоподобно и не вызывал вопросов. Как и многочисленные рассказы позже разоблаченного омбудсмена Денисовой о том, как солдаты насилуют младенцев ложками и пользуют прабабушку на глазах прадедушки. Никто бы это не выдумывал без убежденности в правдоподобии. Следовательно, украинцы в принципе допускают массовое существование подобных девиаций? Скажете, что мы один народ с западенцами? Да бросьте…

Растворимый кофе, «Нутеллу» и унитазы уже забыли?

Или вспомните их постоянные ранние ролики о том, как они богато живут. В них ведь самое трагичное было не разительное несоответствие утверждения реальному уровню жизни на Украине: когда беззубые женщины и иссохшие от недоедания старушки рассказывали, будто наши бойцы завидуют их протекшему унитазу, банке «Нутеллы» и растворимому кофе. Во всей той волне «зажиточных» украинцев самым важным вновь стал выбор темы для информационного давления на противника, то есть, на нас. Сложно поверить, что в России агитпроп делал бы ставку на внушение финансового превосходства нашего обывателя над украинским. Можете себе представить, чтобы наши медиа с первых дней СВО показывали украинцам, сколько у нас мяса в магазинах, какие фрукты в холодильниках у селян, как вкусно кормят бесплатными завтраками в начальной школе. Было бы крайне странно начинать нашу донбасскую интифаду с демонстрации содержимого кухонных шкафов. А там догадались! В разгар первой волны тяжелых боев украинская пропаганда забросала нас роликами о сытых хуторянах. Понятно, что снимали их в том числе и для своих собственных граждан, чтобы те не забывали, в каком сытом и процветающем государстве живут, пусть и без зубов. Но и это странно: воюющее общество хочет видеть мощь своей армии и ее вооружение, зачем убеждать его в том, что имеющийся его скромный быт превосходит быт противника?

Davai, davai!

Сразу было ясно, что значительная часть выливаемой на нас чепухи, включая агитки, распространяемые в первые дни через соцсети и условного Майкла Макфола, была явно сделана не украинцами и даже не европейцами, а американцами и потому напоминала нам листовки немцев. Ни украинцы, ни европейцы не допустили бы такой аллюзии в агитации, которой нас забрасывали. А вот американцы тех листовок, что падали из мессершмиттов на головы советских колхозников, не помнят.

И в этом, наверное, самое главное открывшееся между нами различие: вот бы мы гордились тем, как второй год воюем под руководством чужих, в чужой форме, с чужим оружием, и все это прикрывает чужой агитпроп, создаваемый и издаваемый в чужих странах. Просто нонсенс. Вы хотя бы попробуйте вообразить себе, что наши командующие ездят на ковер к каким-то старшим товарищам, что где-то за нас озвучивают наши военные планы, шлют нам танки и запанибрата треплют по плечу, подбадривая: «Ну, давай, Ванька! Выше нос, Мага! Не дрейфь, Аюр!» А Ванька, Мага и Аюр вставали бы на колени и радостно отвечали, что рады защищать чьи-то там ценности, а будут еще радостнее, если им пришлют побольше новых штанов. Применительно к России этого не представить.

Был в жизни нашей страны недолгий период, когда как раз поминаемый сегодня Борис Ельцин провозглашал перед американцами «Господи, благослови Америку», мы получали от них деньги и всякие ножки Буша — это оценивается населением как безусловное унижение и черная страница в истории. На Украине же все наоборот: получение подачек, жизнь в долг, положение младшего брата и чуть ли не прямое внешнее управление преподносится как торжество нации. «Меня кормят, следовательно, я существую». Эта максима ставит под сомнение.

Мы чрезвычайно разные. И представьте, каково таким же людям, как мы, было десятилетиями жить в одной стране с этим странным народом? Мы сидим в Москве, Петербурге, Калининграде, Улан-Удэ и нам отсюда эти западные украинцы кажутся чужими и нестерпимыми. Как же рядом с ними и по их правилам жили Донбасс, Крым? Если бы не последние полтора года, мы бы, наверное, до конца и не поняли, насколько трудно было таким разным народам, западному и восточному, ужиться на одной Украине. И продолжали бы слушать сказки о том, какие нам все украинцы братья.

Оказалось, что не все.

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