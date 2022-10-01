Кто стоит за взрывами на «Северных потоках» | 360°

Мир 01 октября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Кто и зачем взорвал «Северные потоки». Под подозрением четыре страны Эксперт Юшков: основным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках» являются США Официальный сайт

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Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», заявил президент России Владимир Путин. В США пока отмалчиваются и говорят, что не собираются гадать о причинах диверсий. «360» поговорил с экспертами, чтобы разобраться, кому и зачем были выгодны атаки на инфраструктуру.

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Прямых доказательств, что взрыв организовали США, сейчас нет. Но необходимо понимать: взрыв системной инфраструктуры — неважно, что это — газопровод, нефтеналивной завод, танкер, нефтехимическое или нефтеперерабатывающее предприятие, — это фактически casus belli, то есть повод для объявления войны, заявил в беседе с «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Интересантов здесь много. Эксперт напомнил, что ЧП на «Северных потоках» совпадает по времени с осложнением отношений между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Украинская компания начала разбирательства в Международном арбитражном суде с требованием возместить компенсацию за недоброкачественную нефть и недопрокачанный газ по газотранспортной системе «Нафтогаза» в связи с остановкой поставки через ГИС «Суджа». «Газпром» в ответ предупредил, что если такие разбирательства продолжатся, то «Нафтогаз» включат в список санкционных предприятий как недружественный, а всякие взаимоотношения с ним прекратят.

Если бы прекратились поставки через Украину, то альтернативой был бы «Северный поток». Для того чтобы сохранить поставки через Украину и их нарастить, произошел взрыв. Вот кому это выгодно? Тем, кто хочет таким образом поддерживать киевский режим, и это США в том числе. Это вполне логично Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития.

Польские интересы и поздравления Сикорского

Солонников напомнил, что как раз в день взрыва открыли вентиль трубопроводной системы Baltic Pipe и фактически запустили подачу норвежского газа в Польшу. Специалист также обратил внимание, что экс-глава польского МИД Радослав Сикорский тогда же отметился своим поздравлением США с фотографией последствий аварии на «Северном потоке».

На публикацию обратил внимание и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Основным выгодоприобретателем здесь являются США, потому что они изначально заявляли о том, что сделают так, чтобы „СП-2“ не было, если начнется конфликт на Украине, [президент США] Байден открытым текстом это говорил. В Польше Сикорский, бывший министр иностранных дел, сразу же после теракта опубликовал фотографию выходящего на поверхность воды газа и написал: „Спасибо, США“. В открытую говорит, что это Соединенные Штаты», — сказал собеседник «360».

РИА «Новости»

По словам Солонникова, США пытаются сделать Польшу газовым хабом в Европе, поставляя туда свой сжиженный природный газ (СПГ). Поэтому и Польша, и Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы разрушить газовый союз России и Германии. Им выгодно взорвать «Северный поток» для того, чтобы Польша оставалась единственным хабом для наполнения газовых хранилищ в Европе, пояснил специалист.

Юшков заметил, что заинтересованность США в этом случае двоякая. С одной стороны, это сжигание всех мостов между Россией и Западом: американцы говорят европейцам, что, мол, даже не думайте, что вы когда-нибудь вернетесь к нормальным отношениям с Россией и будете и дальше покупать у них газ, нет, история закончилась. А чтобы Европу ничего не смущало, по его словам, Соединенные Штаты готовы нанести удар по инфраструктуре.

«[США говорят Европе:] „Если вас смущает наличие газопроводов и вы думаете, что когда-нибудь вернете закупки, мы их уничтожим просто, чтобы вас это не смущало. А в адрес России это сигнал о том, что мы тоже много чего можем, и наш американский конфликт с вами только начинается, поэтому у нас есть куча инструментов, чтобы по вам ударить“», — пояснил он.

РИА «Новости»

США полностью переориентируют Европу на свои поставки, подчеркнул Юшков. Он напомнил, что именно американская сторона сейчас является крупнейшим поставщиком СПГ на европейский рынок.

По сути, США говорят,: мол, у нас будут новые СПГ-заводы с 2025 по 2030 год вводиться в эксплуатацию. Идите, товарищи европейцы, и уже сейчас заключайте долгосрочные контракты на поставку именно из Соединенных Штатов. Ведите переговоры с нашими коммерческими компаниями. Думаю, что основной интерес такой Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Германии не позволят выйти из крутого пике

Солонников также напомнил о митингах в Германии, где жители требовали запустить «Северный поток — 2», чтобы дать стране дешевые газ и энергию. Но, конечно же, ни США, ни Великобритания, чья экономика падает стремительными темпами, не могли допустить, чтобы Германия вышла из этого пике.

«Запуск „СП-2“ дал бы Германии возможность избежать кризиса — крупнейшего со времен Второй мировой войны, в отличие от Великобритании, у которой ситуация тоже худшая со времен Второй мировой. Это некая конкуренция, <…> и весь проект строительства нового британского центра в Европе основан на том, что экономика Германии будет падать. Здесь прямая заинтересованность Лондона и, конечно, Вашингтона в том, чтобы не было возможности восстановить подачу по „СП-2“ в Германию, теперь он взорван», — сказал эксперт.

РИА «Новости»

По мнению Солонникова, в ситуации вырисовывается много заинтересованных стран, которые хотели, чтобы этот теракт состоялся. Среди них Украина, Польша, Великобритания и США.

«Вся эта вот цепочка событий, которая говорит о том, что у нас есть. Кто фактически организовал взрыв, мы не знаем, это задача спецслужб — провести расследование, найти доказательства, восстановить ход событий», — добавил он.

Юшков обратил внимание, что «Северный поток — 2» попал под санкции США в 2019 году, когда международные компании ушли из проекта. Россия пригнала свои суда, чтобы продолжать класть трубы, и все равно его достроила.

Это тоже неприятный прецедент для США: они вводят запретительные санкции, а проект все равно реализуют, несмотря ни на что. Поэтому для них это еще и имиджевые потери были. И вот они пытаются их исправить в том числе Игорь Юшков.

О перспективах расследования

Солонников выразил уверенность, что спуститься в нейтральных водах для изучения ситуации на газопроводах Россия может сама, расследование никто проводить не запрещает. Но ни о каком совместном процессе с другими странами, по его мнению, не может идти и речи.

«Расследование проводить нам никто не запрещает, нас не могут к нему допустить или не допустить. Никакого совместного расследования не будет, каждый будет вести расследование сам. Зачем нам проводить расследование вместе с американцами?» — поинтересовался он.

РИА «Новости»

Юшков указал на то, что Россия сейчас, конечно, заинтересована в том, чтобы как можно быстрее добраться до места взрыва, осмотреть, что там, особенно на второй нитке «СП-2», где разрыв не произошел. Но есть противоречивые сигналы о том, что там вроде как обнаружили четвертое место выхода газа на поверхность (об этом сообщала шведская береговая охрана).

«Но с другой стороны, компания-оператор не сообщала о падении давления во второй нитке „СП-2“. Поэтому если она не разорвана, то, конечно, хотелось бы добраться туда и посмотреть, может, там взрывное устройство есть, но оно не сработало. Нужно как можно быстрее туда добраться и посмотреть, что там на дне», — заключил специалист.

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