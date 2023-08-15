Мир 15 августа 2023, 13:25 Крысы бегут на самолет. Как Германия позорится на государственном уровне Политический советник Маркелов: правительство Германии предало внутренние интересы страны Телеканал «360»

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Трещины в окнах, неисправные радиоприемники и кабели, испорченные крысами: это не просто проблемы обычных немцев — со всем этим столкнулись за последние годы главные люди немецкого государства. Буквально накануне министр иностранных дел Анналена Бербок застряла в Абу-Даби из-за того, что у ее самолета сломался посадочный закрылок. «360» собрал основные инциденты и узнал, как такое может быть в передовой стране.

Пункт назначения окольными путями

История с Бербок — лишь одна из целой череды. Вип-персоны Германии нередко попадают в неприятные ситуации.

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Доставка силами ВВС

Бывший министр обороны Хайко Маас и делегация из 40 человек посетили Мали в 2019 году. Но вернуться домой они не смогли из-за неисправной гидравлики шасси. Долететь в Германию рейсом Air France также не получилось, поэтому лететь за делегацией в Мали пришлось немецким ВВС.

Треснувшие окна

Зимтье Меллер — статс-секретарь Минобороны ФРГ — и ее делегация в июне 2023-го посетили Нигер на самом маленьком правительственном самолете Германии. Перед возвращением экипаж понял, что несколько окон треснули. В итоге делегация улетела домой коммерческим рейсом.

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Одна поездка — две проблемы

Бывший министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер в 2019 году застрял в Малави. Пока Мюллер улетал чартерным рейсом на встречу в Замбию, его команда отправилась в Малави, чтобы отремонтировать самолет. Однако и у них не было всех необходимых запасных частей.

После удавшегося ремонта отправились за министром. Но при посадке возникла другая проблема — выявили неисправности компьютерной системы. Мюллер и его делегация вернулись в Германию чартерным рейсом.

Взорвавшиеся колеса

В 2019 году министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер собирался в путешествие по Африке. Вот только незадолго до взлета пассажиры услышали громкий хлопок — взорвалось одно из колес. Пилотам пришлось совершить аварийную посадку. После замены шины Штайнмайер продолжил путь в Африку.

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Вызовите службу по борьбе с вредителями

В 2018 году министр финансов Олаф Шольц — ныне канцлер — застрял в Индонезии. Крысы перегрызли кабели его самолета. Ему пришлось сесть на коммерческий самолет в Германию. Повезло не всем: большая часть его делегации осталась на Бали до починки самолета. Хотя, да, это же Бали — может, и повезло.

От частного самолета до экономкласса

Всего через месяц после инцидента в Индонезии министр финансов и Ангела Меркель полетели в Буэнос-Айрес. Их самолет пришлось развернуть обратно и экстренно посадить в Кельне. Причиной стал отказ систем связи самолета. В результате Меркель отправилась коммерческим рейсом в Иберию.

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Изменения в последнюю минуту

В 2015 году Ангеле Меркель пришлось лететь в Индию на военно-транспортном самолете — ее правительственный был непригоден из-за технических неполадок. Хотя новый самолет значительно уступал по комфорту, Меркель все-таки улетела.

Лучшее — враг хорошего

Поездка в Литву в 2017 году Урсулы фон дер Ляйен — в то время министра обороны, а ныне председателя Европейской комиссии — приняла неожиданный оборот. Инженеры обнаружили повреждение двигателя самолета до вылета. Фон дер Ляйен пересела на более старый самолет Transall. Исходный самолет же был совершенно новым и использовался фон дер Ляйен впервые.

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В Германии не лучшее положение

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с «360» назвал команду Олафа Шольца — вице-канцлера Германии — неудачной.

Она [Германия] должна была бы бороться за статус драйвера ЕС. Вроде бы и Англия под ногами не мешается; Франция со своими мигрантами воюет. Казалось бы, поле свободное — становись драйвером. Но нет, не получается. Сергей Маркелов

Германия регулярно оказывает масштабную финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине: поставляет тяжелую артиллерию, ПВО, боеприпасы и танки. В то же время оружия у Германии не хватает для обеспечения собственной безопасности, а важные персоны летают на неисправных самолетах.

РИА «Новости»

Сергей Маркелов отметил, что масштабная помощь Украине — особенность законодательства Германии и Европейского союза. У ФРГ не получается сохранить баланс между своими интересами и ЕС.

«Одна из серьезных проблем ЕС — неадаптированность законодательств каждой из стран ЕС с общеевропейскими конструкциями: финансовыми и юридическими», — пояснил эксперт.

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Почему Германия попала в ловушку

Эксперт назвал главной причиной затруднительного положения Германии отсутствие единой цели у команды вице-канцлера страны. Она находится между двух огней: с одной стороны, давление США в российско-украинском конфликте, с другой — проблемы во внутренней политике.

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Команда Шольца сделала собственную экономику заложником внешних обстоятельств: теперь Германия — страна с самым большим количеством долговых обязательств, высокими ценами и проблемами с рабочими местами, пояснил собеседник «360».

[Происходит] задерганность немецкого бюджета, когда надо принимать решения, которые требует принимать коллективный Запад якобы для сохранения статуса «великой Германии». Однако нужно что-то делать для себя. Сергей Маркелов

«Предательство собственных страны и граждан им [команде Шольца] стало важнее, чем занятия внутригерманскими проблемами», — подытожил эксперт.