Эксклюзив 26 февраля 2024, 22:34 Крыса, загнанная в угол. Зеленский решится на любую подлость ради имиджа Блогер «Голос Мордора»: Зеленский опасен, поскольку готов на любую подлость IMAGO / Didier Lebrun / Global Look Press

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Бедственное положение Украины сказалось на поведении ее президента Владимира Зеленского. Его последние выступления перед западной публикой уже скептических оценили западные СМИ. Но загнанный в угол украинский лидер по-прежнему опасен, поскольку способен на любую подлость, лишь бы показать собственную значимость. Об этом Telegram-каналу «360» напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Дела у пана Гетьмана идут так себе даже на фронтах информационной войны. Сначала «мюнхенский триумф», ставший тяжелейшим фиаско из-за потери Авдеевки, затем интервью Fox в «полевом антураже», которое, кажется, вообще никто не заметил, потому что оно задумывалось как ответ на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Но количество просмотров не то что не сравнимое, а откровенно жалкое.

И наконец большая пресс-конференция, в которой вместе с паном Гетьманом участвовали и его главные атаманы. Выхлоп примерно такой же, как и от интервью. Даже хуже. Потому что реакции многих ведущих западных изданий на эту пресс-конференцию можно уложить в одну фразу: «Что он несет?»

Сама пресс-конференция свелась к обычному попрошайничеству, уже традиционному для Зеленского, и попытке убедить Запад, что украинские войска — самые сильные в мире и обязательно бы победили русских, только вот «гранаты не той системы». То есть помощи мало, и приходит она не своевременно.

Отдельно хочется отметить тезис Зеленского про потери Украины в 31 тысячу человек. Дружок, а зачем тебе тогда мобилизация, если у тебя миллионная армия? И как можно поверить в то, что сейчас на одного украинского солдата приходится семь русских? Это что ли у России на Украине семимиллионная армия?

Понятно, что критику подобных тезисов, причём довольно резкую, опубликовали все ведущие издания. Да и вообще их тон в отношении Украины в последнее время крайне депрессивен.

Зеленский сейчас пытается выпрыгнуть из штанов, чтобы добиться хоть чего-то — денег, оружия, какой-то помощи, даже сочувствия. Но он запутался в этих штанах, и все его движения уже выглядят судорогами агонии.

К тому же Зеленский прекрасно понимает, что в мае его президентство превратится в тыкву и любой сможет задать ему простой вопрос: «А кто ты, собственно, такой?»

И больше всего Зеленский боится, как бы данный вопрос не задал его бывший, но опальный главный атаман Залужный, потому что у того хлопцы с мушкетами и шаблями, которым очень не нравится Зеленский.

Зеленский сейчас — загнанная в угол крыса. И он из-за этого очень опасен, потому что готов на любую гадость, на любой теракт, лишь бы как-то показать свою значимость и способность добиваться «перемоги». Именно в этом ключе и готовят все сюрпризы, о которых рассказывали его атаманы.

Но это не поможет ни ему, ни Украине. Ситуация становится хуже с каждым днем, и неизбежен момент, когда все просто начнет сыпаться. И тут впору думать, как вовремя и безопасно убежать.