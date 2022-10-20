Преемником Трасс на посту британского премьера станет «крыса из того же гнезда» | 360°

20 октября 2022, 20:00
Преемником Трасс на посту британского премьера станет «крыса из того же гнезда»
Ирландский фотограф О’Брайен: британцев доконало правление Лиз Трасс
Простые британцы недовольны политикой, которую Лиз Трасс проводила на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Они не считают необходимым поддерживать конфликт на Украине, так как помнят последствия войны в Афганистане. Об этом «360» заявил ирландский журналист и фотограф Дин О’Брайен.
Реклама
Далее — прямая речь.
Женщина-премьер
Поначалу многие приветствовали Лиз Трасс на посту премьер-министра, потому что она женщина. Но поддержка конфликта на Украине заставила многих усомниться в ней.
РИА «Новости»
Жители Великобритании до сих пор помнят войну в Афганистане, как тела солдат доставляли самолетом домой.
Спустя 20 лет и Великобритания, и Америка просто ушли оттуда, ничего не добившись. Не говоря уже о том, сколько жизней афганского народа было разрушено.
Кризис Великобритании
Я уверен, что многие не хотят повторения этого. Многие британцы были недовольны Трасс, потому что, поддержав Украину, она помогла создать кризис в Великобритании, который мы наблюдаем сегодня.
Многим людям сейчас приходится выбирать между разогревом или приемом пищи. В течение многих лет мы здесь пользовались преимуществами дешевого российского газа, а она вместе с остальным британским правительством теперь сделала Россию врагом. Так что это ситуация, которую создала политическая партия Трасс (консерваторы).
Крыса из того же гнезда
РИА «Новости»
Местные СМИ сообщают, что Борис Джонсон — фаворит на замену Лиз Трасс, хотя на самом деле Риши Сунак выглядит более реалистичной заменой. В любом случае кто бы ее ни заменил, это будет просто еще одна «крыса из того же гнезда».
Вся эта внутренняя борьба, похоже, доконала их. Видимо, лейбористская партия возьмет власть в свои руки на следующих выборах.
Афганистан
Великобритания
Борис Джонсон
Реклама
Реклама