Эксклюзив 20 октября 2022, 20:00 Преемником Трасс на посту британского премьера станет «крыса из того же гнезда» Ирландский фотограф О’Брайен: британцев доконало правление Лиз Трасс Unsplash

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Простые британцы недовольны политикой, которую Лиз Трасс проводила на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Они не считают необходимым поддерживать конфликт на Украине, так как помнят последствия войны в Афганистане. Об этом «360» заявил ирландский журналист и фотограф Дин О’Брайен.

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Далее — прямая речь.

Женщина-премьер

Поначалу многие приветствовали Лиз Трасс на посту премьер-министра, потому что она женщина. Но поддержка конфликта на Украине заставила многих усомниться в ней.

РИА «Новости»

Жители Великобритании до сих пор помнят войну в Афганистане, как тела солдат доставляли самолетом домой.

Спустя 20 лет и Великобритания, и Америка просто ушли оттуда, ничего не добившись. Не говоря уже о том, сколько жизней афганского народа было разрушено.

Кризис Великобритании

Я уверен, что многие не хотят повторения этого. Многие британцы были недовольны Трасс, потому что, поддержав Украину, она помогла создать кризис в Великобритании, который мы наблюдаем сегодня.

Многим людям сейчас приходится выбирать между разогревом или приемом пищи. В течение многих лет мы здесь пользовались преимуществами дешевого российского газа, а она вместе с остальным британским правительством теперь сделала Россию врагом. Так что это ситуация, которую создала политическая партия Трасс (консерваторы).

Крыса из того же гнезда

РИА «Новости»

Местные СМИ сообщают, что Борис Джонсон — фаворит на замену Лиз Трасс, хотя на самом деле Риши Сунак выглядит более реалистичной заменой. В любом случае кто бы ее ни заменил, это будет просто еще одна «крыса из того же гнезда».

Вся эта внутренняя борьба, похоже, доконала их. Видимо, лейбористская партия возьмет власть в свои руки на следующих выборах.