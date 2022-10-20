Преемником Трасс на посту британского премьера станет «крыса из того же гнезда» | 360°

Эксклюзив

20 октября 2022, 20:00

Преемником Трасс на посту британского премьера станет «крыса из того же гнезда»

Ирландский фотограф О’Брайен: британцев доконало правление Лиз Трасс

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Простые британцы недовольны политикой, которую Лиз Трасс проводила на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Они не считают необходимым поддерживать конфликт на Украине, так как помнят последствия войны в Афганистане. Об этом «360» заявил ирландский журналист и фотограф Дин О’Брайен.

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Далее — прямая речь.

Женщина-премьер

Поначалу многие приветствовали Лиз Трасс на посту премьер-министра, потому что она женщина. Но поддержка конфликта на Украине заставила многих усомниться в ней.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Жители Великобритании до сих пор помнят войну в Афганистане, как тела солдат доставляли самолетом домой.

Спустя 20 лет и Великобритания, и Америка просто ушли оттуда, ничего не добившись. Не говоря уже о том, сколько жизней афганского народа было разрушено.

Кризис Великобритании

Я уверен, что многие не хотят повторения этого. Многие британцы были недовольны Трасс, потому что, поддержав Украину, она помогла создать кризис в Великобритании, который мы наблюдаем сегодня.

Многим людям сейчас приходится выбирать между разогревом или приемом пищи. В течение многих лет мы здесь пользовались преимуществами дешевого российского газа, а она вместе с остальным британским правительством теперь сделала Россию врагом. Так что это ситуация, которую создала политическая партия Трасс (консерваторы).

Крыса из того же гнезда

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Местные СМИ сообщают, что Борис Джонсон — фаворит на замену Лиз Трасс, хотя на самом деле Риши Сунак выглядит более реалистичной заменой. В любом случае кто бы ее ни заменил, это будет просто еще одна «крыса из того же гнезда».

Вся эта внутренняя борьба, похоже, доконала их. Видимо, лейбористская партия возьмет власть в свои руки на следующих выборах.

Афганистан

Великобритания

Борис Джонсон

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