Украина хочет разместить ракеты около Крыма: насколько это реально | 360°

Мир 14 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Генерал США допустил размещение Киевом ракет около Крыма. Это хайп старого отставника Политолог Донцов: Крым полностью контролируется российскими военными РИА «Новости»

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Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил о возможности для украинских войск приблизиться к Крыму и даже разместить вблизи полуострова ракетные системы. Российские военные эксперты назвали это попыткой генерала хайпануть на ситуации. Они уверены, что российские силы контролируют юг, а Крым — самое безопасное место в стране.

Американский генерал — об украинских ракетах в Крыму

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Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что у ВСУ есть «потенциал» для подхода к Крыму и размещению в регионе ракетных систем короткой дальности. Об этом американец заявил в беседе с RTVI.

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«Есть вполне ясные индикаторы, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций, что, естественно, улучшит стратегический расклад сил», — сказал Ходжес.

Он также отметил, что использование Россией ядерного оружия на Украине даст Москве «определенное преимущество в военном смысле». Однако оно же вовлечет в конфликт США, которые, по словам Ходжеса, имеют возможность нанести армии РФ непоправимый урон и без ядерного оружия.

«Если США должны будут ответить, то, естественно, это будет не ядерный ответ, поскольку важно будет сохранить баланс и удержать конфликт от открытого противостояния», — пояснил он.

Угроза для России есть

США прямо сказали, что будут использовать Украину, чтобы разрушить Россию. Об этом «360» напомнил военный историк Юрий Кнутов.

«Выступления американцев по этому поводу достаточно радикальные. США давят на страны ЕС и другие государства, чтобы те в ущерб своим интересам участвовали в санкциях против России и оказывали ВСУ военную помощь. Поэтому заявления подобного типа неудивительны», — отметил он.

Более того, по словам Кнутова, в контексте последних решений о поставке Украине нового вооружения можно говорить о достаточно серьезной угрозе для России. Ведь на украинскую территорию планируют доставлять дальнобойное вооружение, которое в состоянии наносить удары по РФ.

«Угрозы достаточно серьезные. На них надо реагировать адекватно с нашей стороны, военными методами, конечно, не дипломатическими», — подчеркнул Кнутов.

Юг под контролем

Политолог Никита Донцов отметил, что российской стороне расслабляться пока рано. Ситуация на фронте динамичная и недооценивать ВСУ не стоит, добавил он.

«Сейчас они активно получают военную помощь от западных стран. Конечно, нужно наблюдать за ситуацией. Дать оценку, могут ли они дойти до границы с Крымом, сейчас не представляется возможным, думаю, ни для кого, в том числе для американского генерала», — отметил Донцов.

По его словам, до конца не известно, какими ресурсами обладает украинская сторона и какие есть у России. Это представляет собой военную тайну. Тем не менее Донцов отметил, что российские военные держат южный рубеж довольно крепко.

«Крым вообще, наверное, самое безопасное место в России, потому что полностью контролируется нашими силами противовоздушной обороны. <…> Также очень мощное прикрытие ВМФ с юга, Крым охраняют. Думаю, в Херсонской области сейчас наши военные тоже достаточно серьезно закрепились, поэтому переживать из-за американских заявлений не стоит», — пояснил политолог.

Он напомнил, что подобные фразы звучали и ранее, но реализованы не были. А заявление Ходжеса политолог назвал попыткой «старого американского генерала» хайпануть на ситуации.

«Мы уже слышали подобные заявления многократно. Абсолютно большинство таких прогнозов западных аналитиков не было реализовано. Я считаю, что это просто попытка старого американского отставника актуализироваться в СМИ, немножко хайпануть», — отметил он.

РИА «Новости»

Ранее издание The New York Times сообщило, что американская разведка помогает ВСУ планировать наступление с помощью своих данных. Это касается и харьковского направления. Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами. Это якобы позволило Киеву «добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни».

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