Мир 11 июня 2023, 14:00 Крупнейшая в мире свалка шин загорелась в Кувейте. Там выделяется даже боевое вещество времен Первой мировой Гигантская свалка, на которую 30 лет свозили шины со всего мира, загорелась в Кувейте Соцсети

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Самая крупная в мире свалка автомобильных шин «Сулабия» загорелась в Кувейте. Выделяющиеся при горении шин соединения входили в состав боевых отравляющих веществ, которые использовали во время Первой мировой войны. Поэтому последствия пожара, если его не удастся ликвидировать оперативно, могут нанести серьезный удар и экологии региона, и здоровью населения.

Что происходит в «Сулабии»

Свалка старых шин «Сулабия» занимает огромную площадь неподалеку от столицы Кувейта. Ее видно даже из космоса. Точное число покрышек, которые находятся там, назвать сложно. По приблизительным подсчетам, их количество уже давно превысило 50 миллионов.

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Пожары здесь вспыхивали уже не раз. Одно из самых крупных возгораний произошло в апреле 2012 года.

Тогда огонь тушили более месяца. Все это время жители пригорода Эль-Кувейта и столицы дышали черным дымом от горящих шин. Но никаких выводов из этой истории власти страны, вероятно, не сделали, потому что свалка продолжила существовать в таком же виде и только увеличилась в размерах.

В начале июня свалка загорелась снова. В атмосферу идет выброс опасных канцерогенов. Причем в огромных количествах.

Интоксикации, гипоксия и бронхиты

По мнению эколога, инженера-физика Ильи Рыбальченко, определить точно, какие вещества сейчас выбрасываются в воздух в «Сулабии», достаточно затруднительно, потому что покрышки могут содержать разные добавки. Производители используют их для улучшения качества, плавного движения по дороге и лучшего сцепления.

«Но с уверенностью можно говорить о том, что происходит выброс канцерогенных соединений, выброс тяжелых металлов, азота, свинца, какого-то количества ртути», — отметил он в беседе с «360».

Влияние горящих шин на организм может быть очень негативным. Во-первых, окись углерода при горении бьет по клеткам головного мозга, вызывая гипоксию. Во-вторых, канцерогенные вещества, попадая в воздух, влияют на дыхательную систему.

Это особенно плохо для астматиков. Даже у тех, у кого у ее нет, все равно есть риски появления бронхитов, легочных интоксикаций, обострения разных хронических заболеваний. Илья Рыбальченко эколог

По словам Рыбальченко, только при сжигании одной тонны покрышек происходит выброс 270 килограммов сажистого черного дыма. А в «Сулабии» этих шин несколько десятков миллионов. Безусловно, экстренные службы Кувейта должны как можно скорее ликвидировать очаг возгорания и не допустить дальнейшего распространения огня.

«Покрышки — это кладезь сложных химических нагромождений с разными тяжелыми металлами со специфическими добавками. При их горении могут выделяться также диоксины и фураны. И это вполне себе боевые отравляющие вещества. Ровно те самые, которые во время Первой мировой войны использовала армия Германии», — добавил эколог.

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Решение есть

За год в мире появляется огромное количество старых, ненужных шин. Только в России это число составляет примерно 180 тысяч тонн. И покрышки просто отправляют на свалки. Пусть и не такие огромные, как в Кувейте.

«За рубежом для их переработки используют и российские разработки. Это технологии пиролиза. С их помощью покрышки можно перерабатывать в разные полезные вещества. Например, в топливо для автомобилей, для транспорта. <…> С помощью пиролиза даже можно получать ракетное топливо с высокими октановыми числами», — рассказал Рыбальченко.

Хотя пиролизные технологии действительно могли бы стать решением проблемы шинных свалок, у экологов пока не получается убедить правительство и бизнес в целесообразности и выгодности их использования.

«Даже небольшой пиролизный цех на краю свалки за пару лет мог „скушать“ все эти покрышки. При этом окупиться и выдать ценное сырье. <…> Это, безусловно, было бы решением», — заключил он.