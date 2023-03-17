Мир 17 марта 2023, 16:21 Круговая порука демократии. Запад пытается «замолчать» протесты во Франции Политолог Подлесный заявил, что Россия будет защищать попранные права трудящихся Европы РИА «Новости»

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Францию лихорадят массовые протесты: люди не согласны с решением премьер-министра повысить пенсионный возраст до 64 лет. В ответ власти выставили против манифестантов полицию с водометами и слезоточивым газом. Однако западные СМИ предпочитают не показывать таких картинок — это подорвет миф о сказочном царстве европейской демократии.

Протесты во Франции

Французские власти приняли закон о пенсионной реформе без голосования парламента. Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что не готова «рисковать будущим из-за многочасовых дебатов», и взяла на себя ответственность за такое решение.

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Результатом стали массовые протесты в Париже, Тулузе, Бордо и других городах республики. Демонстранты блокировали ключевые автострады и госучреждения, на улицах жгли чучело президента Эммануэля Макрона, автомобили и мусорные баки, били витрины магазинов и банков.

Предсказуемо на фоне беспорядков зазвучали призывы к вандализму и насилию против представителей правящей верхушки и буржуазии. Полиция начала применять водометы и слезоточивый газ. Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала действия властей «пощечиной демократии».

Западные СМИ молчат

Директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» напомнил, что западные «миротворцы» привыкли жестко подавлять протесты. Подобное происходит не только во Франции, но и в Германии, Италии и других странах.

Полиция в Нидерландах натравливает на людей собак, они в буквальном смысле рвут до костей мясо демонстрантов. Это фиксируют СМИ, но в эфир все выходит весьма дозированно. Показать всю правду без купюр для руководства западных стран немыслимо. Геннадий Подлесный

По словам политолога, сегодня все крупные средства массовой информации получили инструкции не показывать реальный масштаб протестов и не давать слово оппозиции.

Это уже не просто «молчание ягнят» в информационном пространстве, а настоящая информационно-психологическая война, которую власти ведут против своих граждан.

Сказки о демократии

Запад долгое время «выращивал» миф о некой абсолютной демократии Европы и США. В остальных странах якобы царят либо авторитарные, либо тоталитарные, либо переходные режимы. То есть их не считают цивилизованными.

«И это транслировалось десятилетиями на всех уровнях: в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Во всех западных СМИ было важно показать различия между „демократическим“ Западом и тем, что, к примеру, было в России», — сказал политолог.

РИА «Новости»

В период становления в Россию приезжало много специалистов по обработке общественного мнения, созданию условий для различных цветных революций, которые финансировались из-за рубежа.

Они призывали россиян равняться на якобы демократический Запад. Сейчас же выясняется, что руководство тех стран десятилетиями обманывало не только жителей России, но и свою общественность, создавая иллюзии, будто они живут в некоем благословенном демократическом пространстве.

Круговая порука Европы

Партнеры Франции помочь ничем не могут, заявил Подлесный. Единственное, на что могут рассчитывать французские власти, — их соседи постараются «замолчать» эту ситуацию и на очередном Совете Европы не станут поднимать вопрос о жестком подавлении протестов.

В свою очередь, Франция не будет требовать привлечения к ответственности руководства Нидерландов за то, что они митингующих травят собаками, избивают дубинками и разгоняют водометами. Возникает ситуация «демократической круговой поруки». Геннадий Подлесный

Что касается России, то она вышла из Совета Европы и не сможет там выступить. Конечно, российские дипломаты поставят вопрос на рассмотрение Совбеза ООН, однако США или Великобритания непременно наложат вето, допустил собеседник «360».

«Мы можем делать вбросы, но они гасятся за счет того, что так называемые мировые СМИ, подконтрольные англосаксам, просто не публикуют то, что мы вбрасываем. Яркий тому пример — расследования Сеймура Херша о взрыве газопровода „Северный поток“», — отметил Подлесный.

Между тем любой повод, который может сыграть против Москвы, сразу начинают тиражировать. Это происходит, невзирая на то, что у российских дипломатов тоже есть право вето: они могут заблокировать тот или иной документ, но не западные СМИ.

Хотя не менее 80% мирового информационного пространства подконтрольно англосаксам, Россия не намерена отступать, подчеркнул Подлесный. Она продолжит выступать в ООН в защиту попранных прав трудящихся Европы.

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Протест не имеет единства

Пока трудно точно сказать, чем закончатся беспорядки во Франции. Политолог напомнил, что ранее подобные массовые забастовки ни к чему не приводили.

Возможно, и в этот раз правительство добьет волну протестов арестами и водометами.

Но мы живем в меняющемся мире, и сейчас простые параллели с тем, что было, уже не работают. Поэтому сказать точно, что будет, весьма сложно. Надо посмотреть динамику развития событий и давать какие-то прогнозы, когда обрисуется позиция всех сторон конфликта. Геннадий Подлесный

По мнению собеседника «360», среди протестующих французов еще нет единодушия: профсоюзы, политические партии, неформальные движения имеют свои точки зрения. Все они сходятся в том, что нужно выступать против пенсионной реформы, но формы и методы у них разные.