Мир 15 июня 2023, 22:01 Кровожадный план Украины. Киевские чиновники не стыдятся говорить о «максимальном убийстве россиян» Политолог Подлесный: заявлениями об убийстве россиян Украина растягивает терпение народа Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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План Украины включает убийство как можно большего числа россиян, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона. Это не первое подобное кровожадное высказывание украинских чиновников. Ранее похожие слова в интервью зарубежному изданию произнес глава военной разведки страны Кирилл Буданов. Зачем и для кого они делают подобные заявления, в беседе с «360» объяснил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Далее – прямая речь.

Бросают пряники народу

Во-первых, это идет для внутреннего употребления, поскольку украинцам все время нужно давать положительные примеры, которые бы подчеркивали успехи на фронте. Украинский народ очень много уже терпел [трудностей] от этого конфликта, и ему еще предстоит не меньше натерпеться в ближайшие месяцы, а может, и годы. И терпение так называемого простого народа на Украине – оно тоже имеет свои пределы.

И для того, чтобы это терпение растягивалось, ему бросают такие пряники: «Еще чуть-чуть, и мы возьмем Крым. Еще чуть-чуть, и мы будем в Москве. Еще чуть-чуть, и мы наконец-то эту Россию добьем. И вы, как новые арийцы, будете властвовать на всей этой территории».

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Ненависть к русским прививают с детского сада

У них, в отличие от нас, есть официальная идеология - это неонацизм, это идеология, которую распространяли Шухевич и Бандера. Исходя из этой идеологии, которая сама по себе человеконенавистническая, они и действуют. Потому что по той идеологии существует некая высшая раса - укры древние (мы их называем укронацисты). Есть еще англосаксы. Они считают, что англосаксы – это нация, тоже достойная существовать. А вот русские - они боковая ветвь украинцев и не могут существовать, они - не люди. И вот это расчеловечивание, как это принято говорить в прессе, это стремление объяснять, что русские это нелюди и их можно спокойно убивать, оно идет от горшка в детском саду.

Поэтому Подоляк действует в этой парадигме. Первое - нужно постоянно подбрасывать мысли о том, что еще немножко, еще чуть-чуть, и мы победим. Второе – говорить, что русские - это не люди, и их нужно истреблять, чтобы занять это пространство украинцами (на 70% русскоговорящими, кстати).

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Успокоить Запад

Ну и, конечно же, есть еще аспект международный. Поскольку терпение у западных обывателей - не у политиков, а именно у западных обывателей – снижается с каждым месяцем дальнейшего продления СВО, политикам все труднее заставлять народ терпеть различные проблемы в социально-экономической сфере во имя Украины.

Для того, чтобы было проще политикам на Западе объяснять своему народу, почему они должны терпеть эти трудности, которые сами же инспирировали, им важно услышать от Зеленского и его ближайшего окружения заверения в том, что еще немного, еще чуть-чуть и победа будет, все возместится, потому что мы захватим богатства России и с вами поделимся. По крайней мере, территорией и тем, что на этой территории есть. А русских уже не будет - нужно их истребить. Простая такая мысль, которая продается в различных упаковках офисом Зеленского и самим Зеленским.