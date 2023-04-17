Эксклюзив 17 апреля 2023, 14:05 «Кровоподтеки нарисованные». Экс-генпрокурора Украины уличили в создании фейка с «поля боя» Политолог Харисов: экс-генпрокурор Украины Луценко отметился фейковым видео с «поля боя»

Читать 360tv в

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко записал видео якобы с поля боя. На фоне горящего здания он заявил, что украинцы будут сражаться до победы. Интернет-технолог Центра экспертного сопровождения политических процессов Рамиль Харисов рассказал «360», что экс-генпрокурор отметился очередным фейком.

«Бывший генпрокурор Украины Луценко опубликовал у себя в соцсетях видео. На видео он на фронте, пули свистят, кровоподтеки и вот это вот все. При рассмотрении оказалось, что это, конечно же, фейк. Ничего нового от украинских чиновников и экс-чиновников я не ожидал», — отметил политолог.

Реклама

Он добавил, что аудитория сразу почувствовала неладное и раскусила обман. Зачем Луценко пошел на это — непонятно.

«Сразу видно, что кровоподтеки нарисованные, стоит он в чистых, современных, модных очках — их, видимо, забыл снять, и музыка явно из какой-то игры», — рассказал Харисов.

По его словам, на Украине уже были чиновники, устраивавшие себе фотосессии «в дыму». Жители страны засмеяли их.

«Товарищи украинские чиновники, перестаньте придумывать фейки и показывать, что вы на фронте. При этом вы сидите у себя в кабинетах», — добавил Рамиль Харисов.

Ранее Луценко в своих соцсетях рассказал, что получил приказ покинуть Артемовск, где он якобы проходил службу оператором беспилотника. По его словам, он якобы находился на этом направлении 110 суток, сообщили «Известия».

До этого бывший генпрокурор заявлял, что у президента Владимира Путина будто бы есть компромат на Владимира Зеленского. По словам Луценко, из-за этого украинского лидера опасно отпускать на переговоры с российским коллегой.