США могут ввести на Украину дивизию «Кричащие орлы»: кто это, история | 360°

Мир 28 октября 2022, 17:13 «Кричащие орлы» вторгнутся на Украину после применения «грязной бомбы». Это станет началом третьей мировой Историк Кнутов: США планируют вторгнуться на Украину после применения «грязной бомбы» Публичное достояние

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Американская 101-я дивизия Воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» может перейти границу Украины после очередного поражения ВСУ. Российская армия справится с ней, но вторжение подразделения армии США рискует стать началом третьей мировой.

Американцы собираются отправить на Украину 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его мнению, Вашингтон может решиться на такой шаг, если ВСУ потерпят очередное поражение. Об этом он написал в своем блоге.

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Основания предполагать, что США отправят свою дивизию на Украину, действительно есть. «Кричащие орлы» впервые за 80 лет прибыли в Европу якобы для проведения учений НАТО.

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Однако заместитель командующего дивизией Джон Любас сообщил в интервью CBS News, что 4,7 тысячи американских солдат не просто так дислоцируются в Румынии, всего в трех километрах от границы с Украиной. Это, скорее боевое, а не тренировочное развертывание сил, заявил он.

Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии проводят демонстрацию воздушной атаки 30 июля 2022 года в Румынии / Публичное достояние

Ранее в американской прессе подчеркивали, что присутствие военных США в Европе в условиях украинского конфликта не только признак готовности защищать территории стран — участниц Североатлантического альянса.

«Если ситуация обострится, НАТО и его партнеры окажутся под угрозой, и, если придется, они готовы перейти границу Украины», — сообщало CBS.

Кто такие «Кричащие орлы»

Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что 101-я воздушно-десантная дивизия «Кричащие орлы» имеет внушительную историю. Подразделение появилось в 1942 году и участвовало в операциях Второй мировой, в том числе в высадке в Нормандии.

В 1960-х «Кричащие орлы» воевали во Вьетнаме, а также были задействованы в войнах на Ближнем Востоке, в том числе в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Основным отличием дивизии от других формирований армии США стало то, что вместо бригад и полков военнослужащие были разделены на боевые группы.

«Это реально историческая дивизия, как десантники они были во всех горячих точках, имеют боевой опыт. Естественно, они проводили различные операции, в том числе в тылу противника», — подчеркнул историк.

Свое название дивизия получила благодаря нарукавному шеврону, на котором изображен кричащий орел.

Мемориал десантникам 82-й воздушно-десантной дивизии и 101-й воздушно-десантной дивизии за их действия во время Второй мировой войны / Публичное достояние

Юрий Кнутов объяснил, что «Кричащие орлы», как и все десантные войска, прежде всего решают задачи по захвату и уничтожению различных объектов, в том числе штабов и командных пунктов, а также отвечают за продвижение по территории, контролируемой противником.

«То есть это дивизия ВДВ, призванная решать задачи подготовки плацдармов, чтобы за ними следовали обычные вооруженные силы», — сказал он.

Последствия американских провокаций

Пол Крейг Робертс уверен, что российские Вооруженные силы «растерзают в клочья» американскую дивизию. Именно это может быть целью Вашингтона.

«Легковооруженная дивизия будет разорвана на куски российской тяжелой артиллерией. Как Вашингтон реагирует на такое поражение и потерю такого престижного дивизиона, как „Кричащие орлы“? Думаю, мы все знаем, что результатом будет эскалация со стороны США», — написал он.

По мнению Юрия Кнутова, заявления главы «Кричащих орлов» о готовности пересечь границу Украины может свидетельствовать не только о том, что американцы планируют вторгнуться в страну, но и о том, что за дивизией придет более масштабная группировка, состоящая из сил Североатлантического альянса. Официальным предлогом станет применение «грязной бомбы». Об этом написал и Робертс.

Применение «грязной бомбы», по сути, будет сигналом, что Россия якобы нанесла удар тактическим ядерным оружием. Это сигнал американцам для вторжения на Украину Юрий Кнутов.

Также Робертс напомнил, что Украина готова взорвать Каховскую ГЭС под Херсоном, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Все эти манипуляции, по мнению американского политика, станут прямой дорогой к армагеддону.

С этим согласен и Юрий Кнутов. По его словам, такая легализация участия в конфликте американских военных — прямое вмешательство США.

«ВВС [НАТО] объявят закрытое небо над Украиной, то есть обеспечат прикрытие по линии противовоздушной обороны всей территории страны, а сухопутные войска начнут активные боевые действия против нашей армии. Но это начало третьей мировой войны», — заключил он.