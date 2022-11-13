Эксклюзив 13 ноября 2022, 13:38 Крепость НАТО рухнет из-за антивоенного наступления Глобального Юга Политолог Станкевич предрек усиление конфликта между Севером и Югом из-за Украины Википедия

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США и их союзники сделали ставку на конфликт на Украине, демонстрируя холодное равнодушие к странам Глобального Юга. Газета The Nation образно сравнила позицию Запада с созданием «крепости НАТО», которая вызывает недоверие и отчужденность в мире. Подтверждением этому стало недавнее голосования в Генассамблее ООН. ЕС и США предприняли максимум усилий, чтобы заручиться поддержкой африканских и азиатских стран, которых позиционируют как союзников. Но Южная Африка и Индия воздержались при голосовании по ключевым вопросам, продемонстрировав активный нейтралитет. Со временем он может перерасти в антивоенное наступление. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Далее — его прямая речь.

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Раскол мира по линии «Глобальный Север и Глобальный Юг» усугубляется в том числе вследствие боевых действий на территории Украины. Дело в том, что Глобальный Юг — это основная часть человечества. Из почти восьми миллиардов, проживающих на планете, более шести миллиардов — это жители Глобального Юга. Именно этот регион испытывает основные экономические тяготы от продолжения боевых действий. Это рост цен на энергетику и продовольствие, нарушение всех торговых и логистических путей. Глобальный Юг требует, чтобы Глобальный Север завершил конфликт.

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РИА «Новости»

Кроме великих держав Азии, таких как Китай и Индия, к этой просьбе присоединяются еще 22 государства Лиги Арабских стран и 55 — Африканского Союза.

Маневр Запада не удался

Действительно, Западу не удается притянуть к попытке изолировать Россию Глобальный Юг, к прекращению экономического и финансового общения. По мере того, как будет усугубляться этот конфликт, ситуация станет еще напряжение.

С декабря ожидается попытка еще более углубить противостояние со стороны США и их союзников, так как вступит в действие программа ленд-лиза, когда поставки оружия должны стать еще более массированными и неограниченными по разрушительной силе.

РИА «Новости»

Это еще больше обострит конфликт с Глобальным Югом. И он все настойчивее будет требовать начала переговоров по дипломатическому урегулированию. Россия неоднократно подтверждала открытость к переговорам по Украине без предварительных условий.

РИА «Новости»

Станы Юга воздержались, то есть проявили активный нейтралитет. Им не безразлично, они выступают против того, чтобы Север во главе с США продолжал конфликт, отказывался от переговоров и делал его бесконечным и все более разрушительным. Они не скрывают этой позиции, которая проявилась в голосовании таким образом. В дальнейшем нейтралитет может перейти в антивоенное наступление при условии, если боевые действия на Украине затянутся.