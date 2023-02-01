Мир 01 февраля 2023, 13:16 Крах ядерной мечты Украины. Запад не допустит несоблюдения Будапештского меморандума Политолог Станкевич заявил, что Украине не позволят создать даже «грязную бомбу» freepik

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На Украине снова говорят о ядерном оружии. Помощь союзников в очередной раз признали недостаточной, пошли намеки о возможном отказе страны от Будапештского меморандума. Однако политологи уверены, что Запад не допустит вольностей: им не нужна такая развязка украинского конфликта.

Украина вновь заговорила о ядерном оружии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что его страна не получила полной поддержки в области безопасности от США, Великобритании и других ядерных держав после подписания Будапештского меморандума в 1994 году.

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Только ядерное оружие может дать странам гарантии безопасности, сказал дипломат и призвал начать дискуссию на эту тему. При этом Макеев признал, что у него нет каких-либо конкретных предложений.

Современная Украина — неядерная держава. Однако на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский уже угрожал, что его страна может отказаться от этого статуса.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, 2022 год / YouTube

Клуб ядерных держав бдит

Политолог Сергей Станкевич в разговоре с «360» пояснил, что с правовой точки зрения Украина — участник очень важного международного соглашения, Договора о нераспространении ядерного оружия, или Будапештского меморандума.

Украинцы присоединились к нему в качестве неядерной державы в 1994 году. Этот документ ею ратифицирован, он действует и остается одной из немногих опор международной ядерной безопасности, подчеркнул Станкевич.

Нарушать этот договор ни в коем случае нельзя. Клуб мировых ядерных держав очень бдительно за этим следит. Представить себе, что кто-то решится эту опору убрать сейчас, когда и так все близко к опасной грани, — это невозможно. Сергей Станкевич

Личные импровизации посла Украины

По мнению Станкевича, важно понимать, было ли заявление посла Макеева санкционировано свыше или это собственная инициатива. Ведь мир неоднократно убеждался, что украинские дипломаты имеют довольно большую свободу в высказываниях и действиях.

«Послы Украины много чего могут заявлять. Думаю, в этом случае, скорее всего, было самостоятельное творчество Макеева. Потому что такого рода повороты, когда столь значительно меняется политика таких важных вопросов, все-таки готовятся на высоком уровне», — убежден политолог.

Подобные личные импровизации политических последствий иметь не будут, допустил собеседник «360». Ядерные державы не станут делиться с Украиной ядерным оружием — это исключено.

Запад не допустит даже «грязной бомбы»

Самостоятельно создать ядерное оружие киевский режим не сможет: у него нет для этого технических возможностей, уточнил Станкевич. Тем не менее украинцам вполне хватит сил произвести так называемую грязную бомбу, начиненную фрагментами отработанного ядерного топлива.

«Теоретически такая угроза есть. И если бы подобная провокация состоялась, это было бы крайне дестабилизирующим фактором. Но это, скорее всего, не входит в планы ключевых западных союзников Украины, они за этим присмотрят», — отметил политолог.

Станкевич добавил, что Запад явно не заинтересован в том, чтобы на арене боевых действий появилась даже тень ядерного оружия, пусть и в таком формате, как «грязная бомба».