23 мая 2023, 17:16
Крах европейской мечты. Помешательство США покончит со свободой, равенством и братством ЕС
Эксперт Самонкин: из-за помешательства США на Украине европейская мечта рушится
В Евросоюзе не смогли договориться о следующем этапе финансирования поставок оружия Украине. Глава МИД Германии Анналены Бербок поспорила со своим венгерским коллегой Петером Сийярто из-за ситуации с банком OTP и блокировки помощи киевскому режиму. Почему Венгрия официально объявила об отказе и как Евросоюз разрушает сам себя — в материале «360».
Европейский разлад
ЕС выразил готовность выделить Украине еще 500 миллионов евро. Однако на встрече в Брюсселе 22 мая министры иностранных дел не смогли договориться об использовании нового транша денег из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия ВСУ. Эту операцию заблокировали венгры.
Министр иностранных дел Венгрии Сийярто объяснил блокировку тем, что крупнейшее финансовое учреждение страны — ОТP Банк — фигурирует в украинском списке «международных спонсоров войны».
В ответ глава немецкого МИД Бербок упрекнула Сийярто в нежелании одобрить дополнительную военную помощь Киеву.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Юрий Самонкин, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства»
Венгрия смотрит в корень экономической проблемы
Бюджет в Евросоюзе достаточно проседает. Это связано с падениями котировки, изменениями всей транспортной логистики различного рода организаций и компаний.
Как бы это банально ни звучало, Россия — единственная страна в европейской зоне, которая имеет самый большой показатель природных ресурсов. Европа пользовалась ими в рамках торгово-экономической политики.
Игнорировать Россию значит игнорировать весь материк, Евразию, со всеми его полезными ископаемыми, нефтью и газом.
ЕС приходится выживать за счет покупки наших ресурсов через другие страны, что выходит им втридорога. Это сказывается на уровне экономического развития и климата всего бизнеса в Европе.
В последнее время все больше и больше денег идет именно на поддержку киевского режима, а не на внутреннее социальное развитие.
И в этой ситуации Венгрия — единственная страна внутри европейского блока, которая, грубо говоря, дает по рогам всей еврозоне, говоря о защите экономических и национальных интересов. Евросоюз изначально создали не как политическое и геополитическое объединение, а как сугубо экономический проект.
Однако в какой-то момент ЕС подпал под влияние НАТО. Теперь в ущерб государственной экономике и национальным интересам просто-напросто заставляют вводить санкции, придумывать соответствующие «списки» и искать охоту на ведьм.
Возникает вопрос: почему все это происходит?
Ответ достаточно прост. Пока еврозона, экономика, политика и менталитет находятся под влиянием НАТО и геополитики времен холодной войны, этот дурдом и происходит.
Действуют сепаратно-националистические настроения, которые мы прекрасно видим на примере Италии, Сербии, той же самой Венгрии.
Будапешт официально и публично заявил, что не будет спонсировать противостояние. Венграм важнее заботиться о своих экономических проектах, чем играть в какую-то авантюру Вашингтона.
Страны ЕС противоречат принципам развития демократии всей Европы, которые сами и закладывали при создании альянса. Их свобода, равенство, братство в Европе уже практически не работает, и это очень печально констатировать.
Будапешт против всех
Будапешт выдержит шквал негатива от ЕС. Огромное количество времени он живет в некой вакуумной зоне, как, например, Ватикан внутри Рима.
Грубо говоря, Венгрия находит достойные контраргументы и действия, чтобы отвечать своим союзникам по Евросоюзу и НАТО.
Если вслед за Будапештом такую тенденцию подхватят другие европейские страны, которые действительно начнут думать о своих национальных интересах, начнется окончательный крах еврозоны в единстве.
Мы в принципе рады, что существуют независимые страны, но России выгодно сохранение ЕС в прежнем виде.
Окончательный развал Евросоюза приведет к ужесточению и усложнению юридической работы и заключению торгово-экономических соглашений с отдельно взятой страны как субъекта международного права, а не как всего блока в целом.
ЕС разрушает сам себя
Если политика идиотского противостояния продолжится, то, к большому сожалению, еврозону ждут не очень хорошие перспективы не только в области экономики, но и в области их единства.
Обидно смотреть на наших европейских соседей, которые 50 лет шли к этому единству и тратили огромные силы для создания такой экономики. Вдруг из-за какой-то глупости и помешательства США вокруг Украины вся европейская мечта рушится на наших глазах.
Есть страны, полностью подверженные русофобии, как, например, прибалтийские, а есть государства, которые пытаются сопротивляться таким действиям, — Сербия или Венгрия.
Бюрократия Евросоюзу сильно аукнется, если, помимо Венгрии, кто-то еще решит выступать в рамках своих интересов.
В этом случае зона полностью посыплется, и России придется пересматривать свою политику в отношении каждой страны по отдельности, несмотря на привычную общую европейскую картину.
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