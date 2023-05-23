В Евросоюзе не смогли договориться о следующем этапе финансирования поставок оружия Украине. Глава МИД Германии Анналены Бербок поспорила со своим венгерским коллегой Петером Сийярто из-за ситуации с банком OTP и блокировки помощи киевскому режиму. Почему Венгрия официально объявила об отказе и как Евросоюз разрушает сам себя — в материале «360».

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто объяснил блокировку тем, что крупнейшее финансовое учреждение страны — ОТP Банк — фигурирует в украинском списке «международных спонсоров войны».

ЕС выразил готовность выделить Украине еще 500 миллионов евро. Однако на встрече в Брюсселе 22 мая министры иностранных дел не смогли договориться об использовании нового транша денег из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия ВСУ. Эту операцию заблокировали венгры.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Юрий Самонкин, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства»

Венгрия смотрит в корень экономической проблемы

Бюджет в Евросоюзе достаточно проседает. Это связано с падениями котировки, изменениями всей транспортной логистики различного рода организаций и компаний.

Как бы это банально ни звучало, Россия — единственная страна в европейской зоне, которая имеет самый большой показатель природных ресурсов. Европа пользовалась ими в рамках торгово-экономической политики.

Игнорировать Россию значит игнорировать весь материк, Евразию, со всеми его полезными ископаемыми, нефтью и газом.

ЕС приходится выживать за счет покупки наших ресурсов через другие страны, что выходит им втридорога. Это сказывается на уровне экономического развития и климата всего бизнеса в Европе.

РИА «Новости»

В последнее время все больше и больше денег идет именно на поддержку киевского режима, а не на внутреннее социальное развитие.

И в этой ситуации Венгрия — единственная страна внутри европейского блока, которая, грубо говоря, дает по рогам всей еврозоне, говоря о защите экономических и национальных интересов. Евросоюз изначально создали не как политическое и геополитическое объединение, а как сугубо экономический проект.

Однако в какой-то момент ЕС подпал под влияние НАТО. Теперь в ущерб государственной экономике и национальным интересам просто-напросто заставляют вводить санкции, придумывать соответствующие «списки» и искать охоту на ведьм.

Возникает вопрос: почему все это происходит?

Ответ достаточно прост. Пока еврозона, экономика, политика и менталитет находятся под влиянием НАТО и геополитики времен холодной войны, этот дурдом и происходит.

Действуют сепаратно-националистические настроения, которые мы прекрасно видим на примере Италии, Сербии, той же самой Венгрии.

Будапешт официально и публично заявил, что не будет спонсировать противостояние. Венграм важнее заботиться о своих экономических проектах, чем играть в какую-то авантюру Вашингтона.

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Страны ЕС противоречат принципам развития демократии всей Европы, которые сами и закладывали при создании альянса. Их свобода, равенство, братство в Европе уже практически не работает, и это очень печально констатировать.

Будапешт против всех

Будапешт выдержит шквал негатива от ЕС. Огромное количество времени он живет в некой вакуумной зоне, как, например, Ватикан внутри Рима.

Грубо говоря, Венгрия находит достойные контраргументы и действия, чтобы отвечать своим союзникам по Евросоюзу и НАТО.

РИА «Новости»

Если вслед за Будапештом такую тенденцию подхватят другие европейские страны, которые действительно начнут думать о своих национальных интересах, начнется окончательный крах еврозоны в единстве.

Мы в принципе рады, что существуют независимые страны, но России выгодно сохранение ЕС в прежнем виде.

Окончательный развал Евросоюза приведет к ужесточению и усложнению юридической работы и заключению торгово-экономических соглашений с отдельно взятой страны как субъекта международного права, а не как всего блока в целом.

ЕС разрушает сам себя

Если политика идиотского противостояния продолжится, то, к большому сожалению, еврозону ждут не очень хорошие перспективы не только в области экономики, но и в области их единства.

РИА «Новости»

Обидно смотреть на наших европейских соседей, которые 50 лет шли к этому единству и тратили огромные силы для создания такой экономики. Вдруг из-за какой-то глупости и помешательства США вокруг Украины вся европейская мечта рушится на наших глазах.

Есть страны, полностью подверженные русофобии, как, например, прибалтийские, а есть государства, которые пытаются сопротивляться таким действиям, — Сербия или Венгрия.

Бюрократия Евросоюзу сильно аукнется, если, помимо Венгрии, кто-то еще решит выступать в рамках своих интересов.

В этом случае зона полностью посыплется, и России придется пересматривать свою политику в отношении каждой страны по отдельности, несмотря на привычную общую европейскую картину.