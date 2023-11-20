Эксклюзив 20 ноября 2023, 23:52 Крах американской мечты. Верховная Рада случайно раскрыла правду об Украине Блогер «Голос Мордора»: планы США создать из Украины «АнтиРоссию» провалились РИА «Новости»

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Русского национального меньшинства на Украине нет и не может быть, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Предложение украинского политика ущемлять права «русских нацменьшинств» восторженно восприняли в США. О том, чем все это может закончиться, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Горькая правда для Украины

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что никаких «русских меньшинств» в стране нет и не должно быть, а если где-то и есть, то права таких групп населения должны быть ущемлены. Само по себе это заявление является неприкрытым нацизмом.

Это очевидно. Но тут есть некий парадокс. Говорят, что даже сломанные часы показывают правильное время два раза в сутки. Вот и боров Стефанчук нечаянно рассказал всю правду о том, что из себя представляет Украина. И тут я с ним даже согласен. Он прав — никакого русского меньшинства на Украине нет и не может быть. Потому что русское население на Украине является абсолютным большинством. Да, с перепрошитым сознанием, с мозгами, залитыми фекальными массами, но это русские люди, у которых в глубине сидит русский менталитет, которые говорят на русском языке.

РИА «Новости»

Тут давеча появилась информация, что в украинской армии чуть ли не 80% считают своим родным языком русский. Да и стоит ли вообще объяснять тем, кто в курсе, что еще не так давно представляла из себя Украина? Русскоязычный Киев, весь новороссийский юг, Харьковщина и Сумщина. Самые населенные регионы страны, самые промышленно развитые, являлись преимущественно русскими. Веками.

Планы США сломались

Наверное, американцы сейчас очень довольны. Ведь они добились не того, что Украина воюет с Россией. Они и не рассматривали эту территорию, как какую-то отдельную, чем-то значимую страну. Для американцев главной целью было сделать так, чтобы русские воевали с русскими. Это было их мечтой, их высшей целью еще со времен Холодной войны, а может и еще раньше.

Официальный сайт президента Украины

Они возомнили, что победить русских можно только изнутри, стравив их между собой и создание из Украины «АнтиРоссии» было первым шагом этого плана, в результате которого русских должно было остаться очень мало, а вместо них появились бы какие-нибудь уральцы, сибиряки, северяне. Не как жители регионов, а как отдельные нации, которые, к тому же должны ненавидеть соседей и воевать с ними.

Но этот план сломан. И итогом этого станет то, что русские Украины в итоге вспомнят, кто они. Прошитые мозги можно прочистить, пусть это и будет не быстрым процессом. Но он начался и его доведут до конца.

И пусть боров Стефанчук точно будет уверен — русских меньшинств на Украине не будет. Русские снова станут большинством, как и было века до этого.