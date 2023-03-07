Эксклюзив 07 марта 2023, 12:53 Коварный эффект. Россиянам объяснили, зачем Украине кассетные боеприпасы из США Военный журналист Борзенко: кассетные боеприпасы, которые запросила Украина, очень коварны YouTube

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Украина попросила США о поставках кассетных боеприпасов MK-20, которые запрещены в более чем 120 странах. Эти боеприпасы не новы, но обладают «коварным» эффектом, пояснил «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Кассетница разбрасывает боевые модули, я бы сказал даже — цилиндры, наполненные взрывчаткой и шариками, и эти кассетные боеприпасы взрываются не сразу — они могут валяться на земле, а потом, через 20–30 минут или позже, сработать. Когда — неизвестно. Вроде бомбежка прошла, а смерть лежит на земле», — рассказал он.

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Борзенко отметил, что такие боеприпасы могут, как мины «Лепесток», «прятаться» где угодно, даже рядом с детсадом. В целом они предназначены для разбрасывания в густонаселенных районах. «Начинкой» могут быть не только шарики, но и металлические мини-конструкции, а то и иголки — все для того, чтобы причинить максимальный вред.

«Кассетные боеприпасы не то чтобы новые, это технологии 70–80-х годов, но они тоже совершенствуются. Вообще все оружие, которое американцы дают, совершенно не ново, они реализуют старые запасы на складах. То, что готовили для Ирака», — констатировал военный журналист.

Он добавил, что на Украине расширяется вся линейка боеприпасов, и, возможно, рано или поздно у них появятся и графитовые боеприпасы. Графит предназначен для того, чтобы оплавлялись провода. Он взрывается в воздухе, потом мелкая графитовая пыль оседает, и если рядом проходят провода, то «все начинает искрить, как при салюте». Потом провода раскаляются, оплавляются и падают на землю.