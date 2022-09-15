Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве: подробности | 360°

Мир 15 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве. В этом увидели скрытый смысл Пресс-секретарь президента Украины Никифоров сообщил о ДТП с кортежем Зеленского в Киеве Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

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Автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с другой машиной в Киеве, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Глава государства не пострадал, а вот водитель легковушки получил травмы. Медики оказали ему помощь. Это не первое ДТП с участием авто из сопровождения Зеленского. Политологи считают, что это ДТП — символ современной Украины, где власти каждый день убивают жителей на бронированной иностранной технике.

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве после возвращения из города Изюм. На кадрах видео от очевидцев видны три машины, а также оцепление вокруг них.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что он не получил серьезных травм. По его словам, столкнулись легковушка и автомобиль. Врачи, которые сопровождали главу государства, оказали водителю первую помощь. Медики также осмотрели Зеленского, но не нашли серьезных повреждений. Никифоров добавил, что обстоятельства столкновения изучают правоохранительные органы.

Столкновение произошло около полуночи на площади Победы в столице Украины. В Сети стали распространяться видео, на которых на место аварии прибыли спасатели и правоохранительные органы.

Позднее в Сети появилось видео с пострадавшим в ДТП, в котором, предположительно, участвовал кортеж президента Украины. На нем видно, как врачи помогают мужчине.

Детали аварии

В Сети появилось видео с пострадавшим водителем легкового автомобиля. Из-за аварии машина получила серьезные повреждения. Ее передняя часть смята, а одно из колес вывернуто. В легковушке сработала подушка безопасности, которая оказалась в крови.

Медики оказали помощь пострадавшему мужчине. Судя по всему, травмы серьезные: врачи перебинтовали ему голову и положили на носилки. Самого президента Украины на видео от очевидцев не видно. Он также не давал каких-либо комментариев по аварии в Сети.

На аварию с участием кортежа Владимира Зеленского отреагировал военный эксперт Алексей Леонков. В своем Telegram-канале он отметил, что столкновение не случайно.

«Из ада уже постучали…» — написал Леонков.

А политолог Сергей Марков назвал аварию символом современной Украины. Он обратил внимание на то, что в ДТП не обычный легковой автомобиль главы страны, а тяжелая бронированная машина, из-за которой житель Киева сильно пострадал.

«Тяжелый бронированный автомобиль Зеленского протаранил легковушку и почти убил обычного водителя. И это символ современной Украины», — написал Марков в своем Telegram-канале.

По мнению политолога, символизм заключался в том, что лидер страны на иностранной тяжелой технике убивает украинцев. А украинская пропаганда умиляется этому.

Это не первое ДТП, в котором участвовал кортеж Зеленского. В начале января 2022 года несколько машин попало в аварию в Карпатах. Причиной стал гололед, писало РИА «Новости». В 2019 году иномарки из кортежа Зеленского попали в аварию в Запорожской области. Они столкнулись с автобусами, в которых дети возвращались с курортов.

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