Эксклюзив 20 мая 2023, 17:39 Коррупционное дело сына Байдена замяли. Скандалом обязательно воспользуется Трамп «Голос Мордора»: администрацию главы США Байдена можно сравнить с «мафиозным кланом» Flickr

Читать 360tv в

Американские власти прекратили расследование дела о коррупции в отношении сына главы государства Джо Байдена Хантера. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, как администрация президента США создала «могущественный мафиозный клан» в стране.

Далее — прямая речь.

Байден не бросил сына в беде

Буквально на днях в США случилась по-настоящему потрясающая история — налоговая служба страны распустила следственную группу, которая занималась расследованием в отношении коррупции [сына президента США] Хантера Байдена, а стало быть и всей этой замечательной семейки. Группа была распущена… по приказу, поступившему из Департамента юстиции США. И теперь можно смело сказать, что в семействе Байденов нет никакой коррупции, потому что нет никакого расследования.

Шутка, конечно же, про то, что нет коррупции. Она есть. Но, кроме нее, есть и мощнейший административный ресурс, который, как бульдозер, пытается раздавить все попытки расследования. И есть продажные спецслужбы, которые пытались выдать историю с коррупцией за «дезинформацию Кремля».

Подробности резонансного дела

Но тем не мене, правда все равно вылезает наружу. И вполне возможно, что когда-нибудь семейкой Байденов займутся очень плотно. А пока что постоянно появляются детали и подробности. Например, в коррупционной истории семейки Байденов засветился и нынешний советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он давний друг семейки Байденов и конкретно самого Хантера, работал с ним очень долгое время в различных структурах и, скорее всего, является автором коррупционной схемы с той же пресловутой украинской компанией «Бурисма».

Кстати, именно Джейк Салливан постоянно пытался «перевести стрелки» на Россию. И теперь эта история бьет его по голове уже другим концом.

«Мафиозный клан» президента США

Такое впечатление, что нынешние власти США представляют собой некий могущественный мафиозный клан. Хотя все так и есть, и это вовсе не впечатление. По-хорошему, уже все спецслужбы США должны расследовать коррупцию, возможно, величайшую в истории страны, а все подозреваемые должны быть изолированы от общества, но клан Байдена как ни в чем не бывало продолжает править огромной ядерной державой.

Но, как говорится — капля камень точит. И несомненно, что все эти скандалы сейчас приносят огромную пользу Дональду Трампу и республиканцам, добавляя им шансов победить на грядущих президентских выборах.