Эксклюзив 29 августа 2023, 19:24 Коррупционная инквизиция. На Украине будут платить доносчикам за жалобы Обозреватель «360» Ракитский: система доносов не искоренит коррупцию на Украине Телеканал «360»

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Украинские власти придумали новый инструмент борьбы с коррупцией — денежное вознаграждение граждан за сообщения о таких нарушениях. Почему это не поможет искоренить проблему на самом высоком уровне и причем здесь Запад, объяснил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

На Украине устроили коррупционную инквизицию: теперь стукачам будут платить откаты за доносы на нечистых на руку чиновников, клерков, военкомов, градоначальников, а может быть, даже министров или президента.

Предлагаю сегодня постараться расставить все точки над i: расскажу, как система будет работать, кто в ответе за нововведения и почему власти можно не переживать.

Запуск портала, где украинцы смогут сообщить о фактах коррупции

Продажного чинушу, по задумке украинских законотворцев, тут же возьмут в оборот, а доносчику, когда вина первого будет полностью доказана, на банковский счет капнет денежка, да причем солидная — 10% от суммы подкупа, но не более 14 миллионов гривен.

Кто-то из вас сейчас меня одернет и скажет: а чего это ты в такой саркастической манере рассказываешь о здравой идее, или в России нет коррупции? Вынужден признать, есть, вот только такие доносы — не панацея.

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А на кого жаловаться-то?

Предположим, житель Харькова или Ивано-Франковска решит про кого-то рассказать. На кого он сможет донести: на сантехника, что готов залатать стояк трубы за бутылку, или на секретаршу какую, что за справку просит 500 гривен?

С такой коррупцией собрался бороться режим Зеленского? Или затея в том, чтобы прижучить министра какого? Нет, наверное, в вымышленной сказке можно предположить, что его зам по закупкам случайно проглотит пилюлю правды и начнет писать доносы, но сколько будет таких случаев?

Хорошо, представим, что система заработает и большие коррупционные головы полетят после встречи с гильотиной порядочности. Тоже не верится? Да потому что такого и не будет, но мы ж тут договорились сочинительством позаниматься.

Единственное, к чему точно приведет новая система, — у офиса на Банковой улице просто будет хорошее досье на каждого неудобного оппонента.

Чего ходить далеко за примером. Весь мир знает о том, что украинское Министерство обороны во главе с господином Резниковым на закупках лопатой гребло. Тогда уволили министерских пешек, но не голову рыбы, с которой, как известно, и начинаются гнилостные процессы.

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Борьбой с коррупцией будут заниматься семь структур

НАБУ, НАПК, САП, БЭБ, ГБР, ВАС, СБУ — эфирного времени не хватит, чтобы расшифровать все эти аббревиатуры. Вопросы в другом.

О проблемах взяток на Украине говорят давно, даже убитый переговорщик из Киева Денис Киреев про это рассказывал, но работа ведется вот какая: множатся ведомства, которые должны руки мохнатые побрить начисто. Потому и анонсировано теперь появление целого сайта.

А еще давайте не будем забывать, что все эти семь структур — хотя в конечном итоге их будет еще больше — живут сегодня не за счет госбюджета, а на деньги партнеров, союзников, кураторов. Как угодно их можно называть.

И вот какая интересная штуковина происходит. Запускается интернет-портал. Все доносы становятся цифровыми — вроде как от них уже никуда и не денешься. Поток информации будут контролировать и те люди, что музыку заказывают. На местах уже вопросики порешать не получится.

Интересно высказался на эту тему автор газеты «Взгляд» Николай Стороженко: «Перед нами вовсе не попытка борьбы киевского режима с собою самим, со своею коррупцией. Перед нами — усиление контроля Запада над украинским режимом руками специальных людей, поставленных за этим режимом присматривать. Чтобы он, не дай бог, не сорвался с цепи и не начал жить своей, независимой от Запада жизнью. И залогом тому должна стать массовая финансовая заинтересованность всех украинских граждан. Это не борьба с коррупцией, это ее основа».

И вот снова вы скажете: да причем здесь Запад? Дело все в том, что он берет все под контроль.

А почему коррупция раньше никого не волновала?

На протяжении многих лет у наших соседей создаются, формируются и процветают всякие там Бюро экономической безопасности, специализированные антикоррупционные прокуратуры, высшие антикоррупционные суды. Все это было, и каждый раз большой начальник в дорогом костюме, обращаясь к целевой аудитории посредством центральных телеканалов, рассказывал, что вот теперь-то точно найдена панацея, которая искоренит взяточничество на Украине.

Вот и теперь мы читаем новости про то, что господин Зеленский вместе со своим аппаратом создал нечто инновационное, что всей страной позволит отправить за решетку злостных коррупционеров.

Красиво, только хотелось бы узнать, на какие шиши Владимир Александрович прикупил виллу на берегу Красного моря за пять миллионов долларов США?