Эксклюзив 20 марта 2024, 16:34 Корова пойдет на бойню. США будут «доить» ЕС до полного обезжиривания Блогер «Голос Мордора»: страны ЕС превращаются в провинции без суверенитета Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Страны Евросоюза превращаются в провинции, теряя суверенитет. Само объединение стало колонией Соединенных Штатов, которую те будут «доить» до полного истощения. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Основополагающий принцип ЕС выкинули на свалку

Очень интересные новости приходят из Евросоюза. Во-первых, глава Еврокомиссии разослал лидерам стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что на ближайшем саммите ЕС они примут решение о переводе экономики объединения на «военные рельсы».

Ничего не напоминает? Ну, например то, как ЦК КПСС спускал в нижестоящие партийные организации те решения, которые будут единогласно приняты на очередном съезде партии.

А вторая новость еще интереснее. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия создает новый механизм принятия в ЕС новых членов, подразумевающий «постепенную интеграцию», и при этом уже не нужен будет принцип согласия всех членов объединения.

То есть основополагающий принцип Евросоюза попросту выкидывается на свалку. И можно констатировать, что процесс создания четвертого европейского рейха, который к тому же является полной и абсолютной колонией США, практически завершен.

Страны ЕС окончательно превращаются в провинции и теряют свой суверенитет.

Pxhere

США будут «доить» ЕС до полного обезжиривания

Это будет даже не федеративное объединение, потому что любой стране ЕС власти из Брюсселя смогут диктовать все, что им захочется. Даже в таких областях, как гендерная политика.

По сути, все страны ЕС в итоге оказались полностью обманутыми, ибо они думали, что вступают в объединение равноправных стран, а оказалось, что в итоге они стали жертвами ползучей оккупации, которая сейчас триумфально завершается.

Следующим этапом будет закрепление в законах Евросоюза невозможности выхода из альянса. А в случае бунта он легко будет подавлен общеевропейскими силами.

Вся эта конструкция будет напрямую подчиняться Вашингтону. Фактически Брюссель станет резиденцией колониальной администрации и вице-короля. А США будут доить свою новую колонию до полного обезжиривания. Потому что в мире доить им больше некого.

Осталась только одна корова, которая пришла на доение совершенно добровольно. И точно так же в итоге эта корова пойдет на бойню.