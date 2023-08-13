Эксклюзив 13 августа 2023, 13:18 Корова на убой. США нажились на Европе благодаря послевоенному плану Маршалла Блогер «Голос Мордора»: США планом Маршалла сделали Европу «коровой на убой» ActionVance / Unsplash

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После окончания Второй мировой войны США предложили Европе помощь — вложиться в экономику разрушенных стран. План, разработанный тогдашним госсекретарем Джорджем Маршаллом, получил его имя. Однако за выделенные деньги европейским странам пришлось расплачиваться — собственным суверенитетом и доходами от своих же предприятий. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» рассказал, в чем заключался интерес Штатов тогда и как он изменился сейчас.

Далее — прямая речь.

Немного вложить и получить все

План Маршалла был совершенно замечательной идеей. Для США вообще все складывалось превосходно — война в Европе, фактически выигранная чужими руками, но давшая при этом бесценный приз в виде доброй половины континента, практически полностью уничтоженная европейская промышленность (уничтоженная массированными бомбардировками США и Великобритании), разогретая на войне собственная индустрия, которая позволяла проводить денежные эмиссии в практически неограниченных размерах.

И пока шла война, с этой денежной массой никаких проблем не было, можно было выпускать самолеты, танки и пушки. Но когда война закончилась, надо было срочно искать то, что держало бы американскую экономику на адреналиновой игле. И вот тут подвернулся такой вкусный и жирный кусок, как Европа. По совершенно бросовой цене. Да можно даже сказать, что забесплатно.

Джордж Маршалл (госсекретарь США в 1947-1949 годах — прим. ред.) был не просто гением. Он был настоящим провидцем. Такое впечатление, что он предвидел, что будет с США и Европой в будущем. Хотя, может это было и не провидение, а просто хорошо продуманный на десятилетия вперед план.

По плану Маршалла США вложили в послевоенную Европу вполне себе скромные деньги. В нынешнем эквиваленте это будет примерно 180 миллиардов долларов, что кажется огромной суммой, но в масштабах половины европейского континента впечатления не производит. Более того — за эти деньги американцы попросту купили себе значительную часть европейской экономики, которая принесла им впоследствии значительную прибыль.

Ход конем

Но на самом деле истинная суть плана Маршалла была не в том, чтобы помочь Европе восстановиться. Это был обычный системный откорм коровы, которая в будущем обязательно должна пойти на мясо. Тогда, когда закончатся все остальные коровы. Типа Южной Америки, Африки, Азии. Когда там дойдут своими умами до того, что просто кормят жирного паразита. И откажутся это делать.

И тогда США придут за Европой. Собственно, уже пришли. Процесс забоя новой коровы на мясо начался. Он будет небыстрым. Американцы будут отрезать по кусочку, применяя анестезию. Им необходимо время, чтобы придумать какой-то новый план, а с этим проблемы, потому паразитировать больше не на ком.

Anton Darius / Unsplash

Можно было бы начать работать самим, тем более что когда-то у США это отлично получалось, но вот беда — проблемы с производственными компетенциями, да и на восстановление промышленности нужны огромные деньги. На каком-то этапе поможет та же Европа, откуда в США будут переезжать целые компании с готовыми заводами и фабриками, но тут есть другая огромная проблема — Китай, Индия и другие страны, куда США и Европа скинули значительную часть ключевой, «грязной» промышленности, чтобы у самих были чистыми вода и воздух. А без этих производств реиндустриализации не получится.

И новую корову найти тоже невозможно. И остается только догадываться, что случится тогда, когда США «доедят» Европу.