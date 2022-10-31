Новое правительство Италии не станет дружить с Россией: Европа не помнит добра | 360°

Мир 31 октября 2022, 15:02 Короткая итальянская память. Пушки для ВСУ и упреки в адрес России Политолог Светов заявил, что политику в Италии определяют США Викимедиа

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Италия продолжит снабжать Украину военной техникой. Политику страны определяют США, поэтому все добро, которое итальянцы получали от Москвы, либо забыто, либо подвергается критике и чудовищным обвинениям. Единственный верный ответ на это может дать только российская армия, уничтожив все европейские «подарки» для ВСУ.

Италия продолжит помогать ВСУ

После поражения на выборах правительство Италии во главе с Марио Драги успело накануне ухода одобрить передачу Украине боевой техники. В числе прочего в список попали модернизированные боевые машины реактивной системы залпового огня M270 MLRS, самоходные гаубицы PzH 2000 и M109L, гусеничные бронетранспортеры М113, сообщила крупнейшая итальянская ежедневная газета La Reppublica.

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Новые власти не только не стали отменять поставки, но уже приступили к подготовке очередного пакета помощи. В него собираются внести как минимум три старых зенитных ракетных комплекса Spada 2000 малой дальности и один из новейших зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности SAMP-T.

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Вероятно, таким образом Совет министров под председательством Джорджии Мелони старается доказать союзникам, что в стране нет пророссийских симпатий. Пресса в то же время подчеркивает, что в новый пакет для ВСУ войдут исключительно оборонительные средства, «чтобы украинцы могли защищаться».

ЗРК Spada 2000 / Викимедиа

Правительству Италии задали вектор

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что отношение нынешнего итальянского правительства к России определяется понятием европейской солидарности, поэтому оно будет действовать точно так же, как предыдущий Совет министров. Возможно, что-то изменится в риторике, но не в делах.

«У нас эксперты до сих пор находятся в тени иллюзии, будто бы выборы в европейских странах или даже в Соединенных Штатах Америки могут что-то изменить в их отношении к России. Это непонимание глубинных процессов — то, о чем все время напоминает президент Владимир Путин», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что мировая русофобия — не разовая акция, она накапливалась веками. Какой бы ни была Россия — царской, императорской, советской, постсоветской, — стремление вытеснить ее на обочину мировой цивилизации сохраняется. В этом и смысл союзнических отношений стран НАТО.

Сначала в процессе избирательной кампании госпожа Мелони пыталась говорить, что нужно находить общий язык с Россией, но потом это ушло. Ближе к выборам политику объяснили, как она должна себя вести, если победит. И она все поняла, так как тесно связана с бизнесом севера Италии, на деньги которых избиралась. А у них интересы в экономических связях с США. Юрий Светов.

Ватикан, по мнению собеседника «360», тоже наверняка дал понять, какому курсу нужно следовать новому итальянскому правительству. Доброе отношение к России бывшего председателя Совета министров Сильвио Берлускони закончилось, как только стало понятно, что это может стоить членства партии в коалиции.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин на вилле Чертоза / Викимедиа

Благодарностей в списке не значится

Даже тот факт, что весной 2020 года Россия помогала Италии в борьбе с COVID-19, уже не имеет значения: у европейцев оказалась на редкость короткая память, особенно на добрые дела. Светов призвал забыть о таких понятиях, как благодарность или выполнение обещаний западных стран.

К тому же этой весной в итальянских СМИ настойчиво продвигали тему о том, что «в миссии русских было слишком много военных», которые наверняка служили в ГРУ и собирали данные пациентов. При этом простые итальянцы были и остаются благодарны за спасение тысяч жизней. Но политики — дело другое.

Российские военные врачи в полевом госпитале Бергамо / РИА "Новости"

Когда в 1908 году в Италии произошло разрушительное Мессинское землетрясение, российский флот, рискуя жизнью, раскапывал развалины, спасал людей. Когда была годовщина столетия этого события, итальянцы говорили громкие слова. Ну и что дальше? Теперь они помогают тем, кто убивает российских моряков. Юрий Светов.

По словам Светова, даже если итальянцы помнят добро, то лишь тогда, когда им это выгодно. Никаких перспектив развития отношений Москвы и Рима сейчас нет: страны, входящие в Европейский союз и НАТО, не суверенны в своей внешней политике. Изменения возможны лишь после решения США наладить отношения с Россией.

«До этого ничего не будет. Тот же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается вести какую-то свою политику, потому что его стране без российского газа не выжить. Тем не менее, когда надо, он голосует вместе со всеми. Он же прямо открыто говорит: „Я проголосую за санкции, если вы мне замените российскую нефть“», — объяснил эксперт.

Моряки с броненосца «Слава» на развалинах Мессины; памятник русским морякам в Мессине / Викимедиа

Российский ответ Западу

Разумеется, все «подарки» для украинских войск небескорыстны: Италия надеется на возмещение убытков, подчеркнул Светов. Мелони ждет большого транша от ЕС из фонда, который создали для компенсации потерь во время пандемии. Его дадут только при условии, что страна будет придерживаться правильной политики.

О том же предупредили Венгрию: она может вовремя не получить 65 миллиардов евро из этого фонда за то, что не поддержала пакет санкций, напомнил политолог. Италия в рамках аналогичного договора может рассчитывать на деньги, но не больше: после передачи военной техники ВСУ новую придется закупать — и без всяких скидок — у Штатов.

«Поэтому не нужно питать иллюзий. Наш ответ может быть только один. Вот сейчас поступило сообщение, что мы уничтожили установку, которую Германия поставила на Украину, уничтожили очередные американские HIMARS. Так и с итальянским оружием: поставят — уничтожить, вот и весь ответ», — подытожил политолог.