Эксклюзив 30 апреля 2023, 14:48 Короли в голом. Почему элита убивает Писатель Беседин: личные амбиции элит Запада заставляют их проливать кровь РИА «Новости»

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Представители западной элиты привыкли паразитировать на всем — на людях и целых государствах. Жажда власти сильна настолько, что престарелые политики цепляются не сколько за свое положение, сколько за жизнь. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» отметил, что и кровь они готовы проливать ради собственных амбиций, задвинув геополитику на второй план.

Далее — его прямая речь.

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Джо Байден делает шаг и спотыкается. Трапы самолетов особенно опасны. Джо Байден приходит на встречу или пресс-конференцию и здоровается там с невидимыми собеседниками. Особо часто это случается на больших мероприятиях. Да, мы не раз видели нечто подобное.

Почему я вспоминаю об этом? Ну, явно же не для того, чтобы использовать заскорузлый штамп о старичке Байдене с деменцией и о том, что «скоро вашей Америке кирдык».

Сказанное, впрочем, отнюдь не исключает наличия деменции у президента США. Скорее, наоборот. Однако тема намного шире, и вовлечены в нее куда больше людей.

К примеру, Дональд Трамп все чаще копирует Байдена, плохо ориентируясь в пространстве и собеседниках.

А вот любопытная прямая речь (угадайте, от кого): «Сегодня — это сегодня. А вчера было для нас сегодня, но вчера. А завтра станет для нас сегодня, но завтра. Так проживите сегодня так, чтобы грядущие сегодня были для вас как вчерашние сегодня, только завтра».

Я написал: угадайте, от кого — так да, от кого? Вы, наверное, подумали, что от легенды слова Виталия Кличко. Ведь все мы помним его эпическое: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Flickr

Однако речь идет о вице-президенте США Камале Харрис. И это не частный случай. Она все чаще выдает такие порции несуразности.

Так в чем тогда дело? Поясню. Мировые элиты выродились и превратились в секту старцев, озабоченных главной идеей.

Что это за идея? У Виктора Пелевина есть известная фраза: «Современная Америка — это тоталитарный совок 79-го года с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарей социализма на месте зари социализма». Но все намного страшнее.

Ведь единственное, что по-настоящему волнует западных (прежде всего, американских) лидеров — это идея бессмертия и того, как остаться на этой земле. Подобно вампирам, они делают все для того, чтобы получать, выкачивать из других жизненные соки.

Их они высасывают как из людей, так и из государств. Колониализм и неоколониализм есть не что иное как своего рода форма вампиризма. Так гигантская паучиха — вроде Шелоб, против которой сражался Фродо во «Властелине колец», — пленяет жертв, а затем питается ими. Пожалуй, это лучший образ для политики США и Британии.

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Нечто похожее и происходит с американскими элитами. Ясное дело, что речь не только о всем известных персонажах (вроде того же Байдена, идущего на очередной президентский срок), но и персонажах вроде Руперта Мердока, Джорджа Сороса и тех, кто скрыт завесой абсолютной секретности.

Все они, будто сошедшие с экрана, где показывали знаменитый прием, переросший в оргию, из культовой ленты Кубрика «С широко закрытыми глазами», проливают кровь не только лишь из-за геополитических, но и из-за личностных амбиций, пытающиеся таким образом обрести бессмертие. Так графиня Батори купалась в крови девушек, чтобы продлить свою молодость.

И пусть кому-то мои размышления покажутся надуманными, избыточными. Но внимательно присмотритесь к этим лицам, проанализируйте то, что происходит в мире — и вы поймете все сами.

Секта вампиров-стариков, получивших эту планету в пользование, не хочет уходить не только с постов и из сфер влияния, но и отходить в мир иной, готовая на все — лить и лить кровь, расставляя в качестве вассалов пигмеев, чтобы как можно дольше продлевать свое алчущее и беспощадное существование.