Мир 10 августа 2023, 18:59 Королевская армия с особенностями. На что решилась Великобритания? Военный эксперт Джерелиевский: люди с особенностями не улучшат армию Великобритании РИА «Новости»

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Замглавы Минобороны Великобритании Эндрю Маррисон заявил о намерениях расширить критерии приема на службу в армии. Он предложил привлекать больше людей с аутизмом, синдромами Аспергера, дефицита внимания и гиперактивности. По словам чиновника, люди с особенностями поведения и мозга могут обладать качествами и умениями, которые отличают их от остальных.

Что известно о британской армии

Главнокомандующий британских вооруженных сил — король Карл III, сын умершей в прошлом году Елизаветы II. Армия Великобритании защищает Соединенное Королевство и его заморские территорий, а также поддерживает интересы страны и участвует в международных миротворческих операциях ООН и НАТО.

РИА «Новости»

С конца 1990-х годов Великобритания принимала участие в регулировке внешней политики и политики безопасности Европейского союза. Она поставляла войска численностью до 12,5 тысячи человек.

По данным местного министерства обороны, Соединенное Королевство стоит на втором месте по военным расходам в мире, а численность его армии — 180 тысяч человек, она 28-я по этому показателю. Основную часть бюджета используют для развития в сфере инженерного дела и технологий.

РИА «Новости»

Королевский флот занимает второе в мире место по тоннажу — у них 91 действующий корабль. Под командованием — четыре ядерные подводные лодки с ядерными ракетами на борту.

Морская пехота участвует в различных операциях НАТО, формируя штурмовые отряды коммандос или отряды специального назначения.

Численность британских сухопутных войск — приблизительно 100 тысяч человек. В состав Королевских Военно-воздушных сил входят примерно 45 тысяч человек.

Численность женщин в армии достигает 10%. Резервисты и территориальная армия добавляют еще 45 тысяч человек, доводя общую численность вооруженных сил до 225 тысяч.

Военнослужащие Великобритании после церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области / РИА «Новости»

Люди с особенностями в армии

Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с «360» отметил, что диагноз «аутизм» начали ставить не так давно, поэтому такие люди могли проходить службу. Однако эксперт предположил, что они вряд ли становились профессионалами.

Их могли призывать. И в нашей армии они оказывались, и в западных. Особенно если говорить об обычных должностях. Ничего хорошего, конечно, это не несло. Борис Джерелиевский

По мнению Джерелиевского, психологические особенности не позволяют людям с подобными диагнозами вписаться в армейскую жизнь и выполнять все задачи. Он отметил, что в ВС часто попадали пациенты с психическими болезнями из-за недостаточной диагностики.

«Это могло приводить к суицидам. Возникали криминальные ситуации, которые ложились тяжким бременем и на командира, и на окружающих», — добавил эксперт.

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В армию идут без энтузиазма

В армиях западных стран сегодня не хватает новобранцев. Становится все меньше людей, готовых служить в вооруженных силах, особенно когда возникает угроза мировой войны, объяснил военный эксперт.

Он назвал идею толерантности и инклюзивности одной из причин отказа идти в армию. Что касается Великобритании, то люди с физиологическими особенностями не дадут ее военным силам преимуществ.

Уставы писаны кровью. Способы функционирования вооруженных сил оттачивали столетиями. Какие-то революционные идеи внедрять — всегда достаточно опасно. Борис Джерелиевский

Джерелиевский напомнил об американском опыте увеличения числа женщин среди военных. В итоге из-за таких практик ряды армии США стали покидать военнослужащие-мужчины.