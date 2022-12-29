Мир 29 декабря 2022, 23:37 Король из трущоб. Как Пеле изменил представление о футболе Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле умер на 83-м году жизни Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Легендарный нападающий сборной Бразилии по футболу, единственный в истории трехкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет. Последний месяц своей жизни он провел в больнице — в ослабленном онкологическим заболеванием организме спортсмена развились почечная и сердечная дисфункции. Родные и близкие футболиста понимали, что кумир миллионов людей по всему миру скоро уйдет, поэтому успели с ним попрощаться. В материале «360» — основные вехи жизни Пеле, его неповторимые достижения на футбольном поле и борьба с тяжелым заболеванием за его пределами.

Король футбола из трущоб

Будущий трехкратный чемпион мира по футболу Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в небольшом городе Трес-Корасойнс на юго-востоке Бразилии. Мальчик был старшим ребенком и рос в бедной семье. Его отца Жуана Рамос ду Насименту все знали как футболиста Дондиньо, а мать звали Селеста Арантис. Родители планировали назвать мальчика в честь изобретателя Томаса Эдисона, но при записи в свидетельстве о рождении пропала одна буква. Так он стал Эдсоном.

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За местную детскую команду он начал играть в семь лет. Тогда его кумиром был вратарь местной команды Биле. Мальчишки дали спортсмену созвучное прозвище — так он стал Пеле. Позже, будучи взрослым, он признался, что в детстве и понятия не имел, что значит его футбольное имя.

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В 15 лет Пеле попал в структуру клуба «Сантос». Тренер отметил талант подростка, и с ним заключили контракт. В своем первом официальном матче (против «Коринтианса») он вышел на поле и забил гол. С тех пор его карьера пошла в гору. Спустя 10 месяцев Эдсон впервые получил вызов в сборную Бразилии.

пресс-служба ФИФА

Непревзойденный чемпион

Национальную команду Пеле представлял на четырех чемпионатах мира, и первым для него стал мундиаль 1958 года в Швеции. Южноамериканская сборная впервые выиграла Кубок мира, а футболиста признали лучшим молодым игроком турнира. Он стал вторым бомбардиром чемпионата, забив шесть голов, в том числе два — в финальной игре против шведской команды.

На чемпионате мира 1962 года бразильцы вновь стали победителями — после этого Пеле приглашали в лучшие клубы Европы, но власти страны объявили его «национальным достоянием», чтобы исключить переход футболиста. Спортсмен еще дважды выступал на чемпионатах мира — в 1966 и в 1970 годах. Последний стал для него триумфальным — команда третий раз в истории завоевала золотые медали, а сам Пеле отличился голом в ворота сборной Италии. Футболист стал единственным в мире трехкратным победителем первенств планеты. До сих пор это достижение остается непревзойденным. Всего за сборную он провел 92 матча и забил 77 мячей.

Клубная карьера Пеле состоит из двух команд — «Сантоса», за который он сыграл 1116 раз и забил 1091 гол, и американский «Нью-Йорк Космос». Туда футболист перебрался в 1975 году, после завершения карьеры в сборной. Спустя два года его признали лучшим игроком лиги, а 1 октября 1977 года он завершил карьеру. В последнем матче он сыграл по одному тайму за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

пресс-служба ФИФА

Жизнь после футбола

В 1992 году Пеле назначили послом ООН по экологическим вопросам. Спустя три года он стал министром спорта Бразилии. Легендарный бразилец предложил реформировать футбол в стране, приравняв команды к предприятиям и наделив игроков правами рабочих. Так он планировал избавиться от криминальных элементов. Его идею раскритиковали в ФИФА.

В 1999 году футболиста назвали спортсменом ХХ века — достижения Пеле по достоинству оценили в Международном олимпийском комитете. Спустя год ФИФА признала его лучшим футболистом столетия.

Легендарный спортсмен несколько раз пытался начать карьеру тренера, но не достиг особых успехов в этой роли. С 2006 по 2008 годы он состоял в тренерском штабе родного для него «Сантоса», но больше не этой деятельностью не занимался. В 2014 году представители ФИФА наградили Пеле почетным «Золотым мячом».

пресс-служба ФИФА

Борьба с болезнью

В конце августа 2021 года Пеле попал в клинику «Альберт Эйнштейн». Врачи обнаружили опухоль в толстой кишке футболиста во время прохождения планового медосмотра. Состояние футболиста было нестабильным, и медикам пришлось несколько раз переводить его в отделение интенсивной терапии.

В итоге новообразование удалили, и через месяц Пеле выписали из больницы. Какое-то время он чувствовал себя хорошо, но в начале 2022 года его вновь госпитализировали. Спортсмену назначили курс химиотерапии. Несмотря на лечение, состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

В день 82-летия Пеле заявил, что благодарен богу за все, что получил в жизни, сообщил «Чемпионат».

«Хочу, чтобы все понимали меня правильно: я от сердца благодарен за все, что получил в этом мире, за фанатов и за людей, которые меня любят. Спасибо большое», — заявлял спортсмен.

Днем 29 ноября Пеле экстренно госпитализировали с отеком всего тела. Врачи подтвердили, что химиотерапия перестала оказывать действие, а течение болезни осложнилось сердечной недостаточностью. Несмотря на это футболист сохранял бодрость духа и заявлял, что смотрит матчи сборной Бразилии, выступавшей на чемпионате мира в Катаре.

пресс-служба ФИФА

Последние дни кумира миллионов

В начале декабря врачи сообщили, что Пеле стал чувствовать себя лучше. Он находился в сознании, а медики не выявляли осложнений. Однако 22 декабря футболист резко сдал.

«У госпитализированного наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — рассказали в больнице.

Дочь спортсмена Келли Насименту добавила, что Пеле не сможет отметить Рождество дома, потому что ему рекомендовали оставаться под присмотром медиков. Болезнь продолжала прогрессировать, и все стали готовиться к уходу легенды. Его родной клуб «Сантос» начал подготовку зала для прощальной церемонии, а сам футболист начал прощаться с семьей.

Вечером 29 декабря его не стало. По предварительной информации, причиной смерти стал «отказ различных органов» на фоне прогрессирующего онкологического заболевания. Дочь Пеле посвятила ему прощальную публикацию, в которой поблагодарила отца, а бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал уход легенды потерей для всего мира.