Эксклюзив 31 января 2024, 16:40 Корежит от намека на правду. Репортаж из Мариуполя возмутил Германию Блогер «Голос Мордора»: Западу нужна лишь ложь о России и о ситуации на Украине РИА «Новости»

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Репортаж из Мариуполя, вышедший в эфире немецкого телеканала, наделал много шума в Германии. Журналиста, который осмелился показать возрождающийся из руин город, скорее всего, ждет незавидная судьба. На Западе правда о России не нужна никому, напомнил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора». И чем чудовищнее транслируемая ложь — тем лучше.

Далее — его прямая речь.

В понедельник на одном из главных ТВ-каналов Германии — ZDF — произошло то, что принято назвать разрывом шаблона. Там вышел репортаж из… Мариуполя.

Конечно, корреспондент говорит, что город оккупировали, в нем есть большие разрушения, но в то же время было показано масштабное строительство и восстановление.

Отремонтированные улицы, новые школы, районы новеньких жилых многоэтажек. И вот показанное, как быстро город приходит в порядок и возвращается к жизни, вызвало дикий зуд там, откуда растут ноги у многих немецких политиков и журналистов. С одной стороны — оккупация, а с другой — ну где вы видели, чтобы оккупанты себя вели именно так?

РИА «Новости»

В общем, канал, который никогда не отходит от генеральной линии партии и правительства, оказался под огнем критики. Под шквальным огнем.

Некоторые особенно упоротые русофобы даже усмотрели руку Кремля и предположили, что репортаж был заказан и оплачен лично Владимиром Путиным.

Корреспонденту, который позволил себе такое неподобающее работнику «Фолькише Беобахтер» поведение, объявили настоящую анафему и завалили его угрозами. В том числе и со стороны Украины. А как ретивы украинцы в подобных вопросах, рассказывать не имеет смысла.

Данная история является прекрасной демонстрацией того, насколько «свободны и независимы» сегодня немецкие СМИ. Их там корежит даже не от правды, а от малейшего намека на правду.

Ребята оказались лучшими учениками доктора Геббельса, а во многом его и превзошли. О России и том, что творится на Украине, нужна только ложь, одна лишь ложь и ничего, кроме лжи. И чем эта ложь чудовищнее — тем лучше.

Что будет с незадачливым корреспондентом, я даже не знаю. Скорее всего, из ZDF его уволят. А может, даже дадут запрет на профессию. В современной Германии, где всерьез обсуждают запрет оппозиционных партий, вполне возможно и такое.