Мир 26 января 2023, 04:38 Концентрат зла и ужаса. Крупнейший лагерь смерти «Аушвиц» освободили 78 лет назад 27 января мир отметит 78-ю годовщину освобождения концлагеря «Аушвиц» в Освенциме РИА «Новости»

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Концентрационный лагерь «Аушвиц» освободили 27 января 1945 года. В 2023 году мир отмечает 78-ю годовщину этой даты. Этот счастливый и страшный день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста, а сам «Аушвиц» стал главным его символом.

Основан концлагерь был в 1940 году в старинном польском городе Освенцим. Он и дал название страшной фабрике смерти, которую там построили нацисты. Во время оккупации сами немцы называли его на свой манер — «Аушвиц». Сегодня мир предпочитает использовать именно это название, чтобы провести четкую линию между древним городом и нацистским концлагерем.

РИА «Новости»

Первый эшелон

К строительству первых построек лагеря в принудительном порядке привлекали членов еврейской общины города. А других местных жителей, проживавших слишком близко, выселили в несколько этапов. Зону в 40 квадратных километров объявили «Сферой интересов лагеря „Аушвиц“».

Первая группа из 728 польских политзаключенных прибыла в лагерь 14 июня 1940 года. Этот день считается датой начала работы лагеря.

Единовременно число узников во всех филиалах «Аушвица» обычно колебалось от 13 до 16 тысяч, а после 1942 года оно было уже более 20 тысяч человек.

Изощренная селекция

Большинство вновь прибывших — а привозили узников ежедневно — в течение нескольких часов уничтожали в газовых камерах. Это были дети, больные, старики и женщины — те, кто не мог работать.

Остальные признавались «полезными». Часть из них работали на предприятиях различных компаний. На других ставились чудовищные медицинские эксперименты: на живых людях испытывали препараты и тренировались делать хирургические операции. Кроме этого, их заражали различными опасными заболеваниями. Молодые женщины попадали к немцам в качестве прислуги или как объекты для секса.

РИА «Новости»

Орудия смерти

Почти все время — шесть дней в неделю, кроме воскресенья — заключенные были обязаны работать. Руководство лагеря могло отбирать «избранных» — чаще всего это были немцы — для слежки за остальными.

Тяжелые работы и ничтожное питание приводило к многочисленным смертям. Многие умирали от пыток.

Первое испытание газа «Циклон Б» на людях провели в «Аушвице» в 1941 году. В тот день — 3 сентября — погибли около 600 советских военнопленных и 250 польских узников. Опыт признали успешным.

После этого здание морга превратили в газовую камеру. В последующие годы немцы, которые не успевали избавляться от огромного числа трупов, строили новые газовые камеры и крематории.

РИА «Новости»

Жертвы

«Аушвиц» был самым масштабным нацистским концлагерем, став в итоге главным символом Холокоста. За годы существования в нем погибли более 1,3 миллиона человек, из них 1,1 миллиона были евреями. По другим данным, число жертв насчитывает от двух до четырех миллионов человек.

Освобождение

Войска Красной армии освободили лагерь 27 января 1945 года около 15:00 в ходе Висло-Одерской операции. По разным подсчетам, в этой операции погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Считается, что о существовании «Аушвица» знали немногие. Поэтому наличие лагеря в Освенциме стало неожиданностью для советских войск. На карте здесь был обозначен лес.

После взятия «Аушвица» освободили более пяти тысяч человек. Около 50 тысяч пленников немцы успели забрать с собой в Германию. Те помогали вывозить ценности и оборудование. Остались лишь самые слабые.

Нацисты попытались скрыть следы своих преступлений. Они разрушили газовые камеры и крематории, выровняли могилы, а также сожгли большинство документов, включая списки заключенных.

Автор: Б.Фишман / РИА «Новости»

Память о трагедии

Сегодня на этом трагическом месте — музей. Его открыли в 1947 году. Одним из его создателей стал бывший узник Казимеж Смолень. Он служил директором музея долгие годы.

Ежегодно «Аушвиц» посещает около миллиона туристов со всего мира.

С 1960 года там всегда открыты «национальные выставки», созданные отдельными странами Европы. Российская экспозиция перестала работать с мая 2022 года по решению руководства. Официальная причина — невозможность из-за санкций переводить в Польшу деньги на содержание выставки.

На торжественные мероприятия в честь освобождения «Аушвица» Россию тоже не пригласили. Посол РФ в Польше Сергей Андреев выразил опасение, что на этих мероприятиях некому будет напомнить о том, что «Аушвиц» освобождала Красная армия.

РИА «Новости»

Памятник-предостережение

В 1967 году в музее также взвели международный памятник жертвам нацизма. Он стоит между руинами двух крупнейших крематориев и представляет собой 23 лежачих камня — столько народов пострадали в «Аушвице». На них нанесена надпись на разных языках:

Пусть на века станет криком отчаяния и предостережением для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев из разных стран Европы.