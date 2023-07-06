Мир 06 июля 2023, 00:52 Контрнаступление стало мясорубкой ВСУ. Но краснеть перед НАТО Зеленский не готов Политолог Самонкин: Зеленский не даст завершить контрнаступление из-за НАТО РИА «Новости»

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Начался второй месяц контрнаступления ВСУ. Но официальные данные от властей Украины сильно разнятся. Замминистра обороны страны Анна Маляр заявила, что продвижение идет, но на каких участках сказать отказалась. Местные издания отметили, что данных о ситуации на южной части фронта не поступало уже более недели. Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас основная цель не продвижение, а истощение сил российской армии. При этом советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе ВСУ приступили к третьей фазе контрнаступления. По его словам, на Запорожском направлении «полыхает все от Днепра до границы Запорожской области и ДНР». Как заметил в беседе с «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин, киевский режим воплощает стратегию «битвы до последнего украинца» под давлением США и НАТО, чтобы хоть что-то показать на предстоящем саммите.

Далее — прямая речь собеседника.

Технологии на скорую руку

Контрнаступление ВСУ где-то может в отдельных точках и проявляется, но все это идет достаточно безуспешно, потому что вся хваленая техника натовского образца, как и все западное вооружение, которое поставляют киевскому режиму, уже показало на фронте свою неэффективность. Такое ощущение, что все эти технологии передали на скорую руку и они не тестировались в реальных боях. Об этом свидетельствуют высокие потери ВСУ и кадры с колоннами горящих танков от наших военкоров.

РИА «Новости»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас необходимо показать хоть что-то своим западным

Запуганная армия

Ощущение, что ВСУ и националистические батальоны просто идут на убой, а всю ситуацию пустили на самотек. Количество погибших уже сравнимы с потерей войск союзников во Второй мировой войне.

Если взять США, Великобританию и Канаду, которые потеряли в боях порядка 300-400 тысяч своих солдат, то примерно такая же статистика сейчас идет на всю Украину. Армия деморализована. Очень много убегает в Польшу, а украинские блогеры выпускают инструкции, как откосить от мобилизации.

РИА «Новости»

Благодаря Зеленскому мобилизация приобрела форму запугивания, когда людей просто хватают на улице и могут завтра же отправить на фронт. Это видно на примере Киевского региона, где под замес попало большое количество людей, отправленных в территориальную оборону. При этом у этих подразделений есть определенный круг задач в тылу.

Прогнозы на будущее

На Украине бушуют хаос и анархия, есть факты вооруженных мятежей против президента Зеленского. Поэтому ожидать настоящего контрнаступления в ближайшее время не стоит.

Мне кажется, что противник продолжит совершать попытки пробивать Запорожский фронт или попытается показать себя, перейдя в наступление на левом берегу Днепра, где наша армия блокирует большое количество резервов, но они все равно пытаются пересечь реку, чтобы выйти на Херсонскую область. Но все их атаки отразят.

Все эти действия приведут к тому, что фронт со стороны Украины полностью оголится и это даст преимущество нашей армии.

«ВКонтакте»

Вооруженные силы России сейчас действуют на всей территории. Как только поступает сигнал о формировании каких-то новых подразделений в некоторых регионах запада или центра, или сходка военных командиров, то российское командование их тут же блокирует своими авиаударами. Это говорит об их эффективности.

Давление НАТО

Зеленскому нужно хоть как-то отыграть контур своего контрнаступления, потому что натовские генералы и чиновники его поторапливают. Им к предстоящему саммиту НАТО надо сформировать хоть какую-то повестку и понимание военно-тактического фронта для дальнейшей борьбы с Россией.

U.S. Department of Defense

Пока у них получается, что контрнаступление идет по какому-то сюрреалистическому сюжету, а внутри творится полный беспорядок. Европейские страны опустошили свои арсеналы из-за поставок киевскому режиму. Они остались беззащитны перед внешней угрозой со стороны радикальных террористов или группировок, связанных с организованной преступностью.

Ближневосточный терроризм никуда не исчез. Он просто ушел в подполье. То есть даже элементарные службы безопасности Франции и Германии не могут работать на фоне миграционного потока беженцев и других противоречий.

Цель США

Выгоду от этого контрнаступления и хаоса в Европе получают США, которые хотят и дальше зарабатывать на украинском кризисе, чтобы решить свои экономические проблемы через сотрудничество с Евросоюзом в НАТО и в попытках переиграть Китай, Иран и Россию.

Вот эта стратегия — битва до последнего украинца — она и проявляется вот в этих нелепых попытках контрнаступления и огромных потерях ВСУ.

Выигрыш России

Россия на этом фоне чувствует себя превосходно. Укрепляет линию обороны, восстанавливает инфраструктуру и дороги в новых регионах. Если будет команда от президента и Минобороны, то фронт спецоперации, учитывая удары по Донецку, начнет смещаться дальше на Запад.

РИА «Новости»

Мы заинтересованы, чтобы новые субъекты никто не обстреливал, потому что речь идет не только о безопасности жителей новых регионов России, но безопасности Запорожской атомной электростанции, чтобы не повторилась Чернобыльская катастрофа.

Если наши военные в рамках специальной военной операции работают очень аккуратно и не разрушают гражданскую инфраструктуру, то ВСУ действуют с точностью до наоборот. Оставляя после себя выжженную землю, насилие и смерть. Поэтому Зеленский просто хочет выслужиться и показать свою пользу США перед саммитом, бросая в мясорубку свои вооруженные силы, а там уже — кто-то выживет.