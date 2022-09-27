ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке: отношения России и Японии | 360°

Мир 27 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ задержала японского консула за шпионаж. Он хотел выявить слабые места российских регионов Юрист Шалоносов: японский консул-шпион мог действовать как курьер Источник фото: unsplash

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В России задержали японского консула за шпионаж. Дипломат признал вину, его объявили персоной нон грата. В беседе с «360» эксперт рассказал, как развиваются отношения Москвы и Токио и из-за чего они ухудшились.

Консул-шпион

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Федеральная служба безопасности задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. Его взяли с поличным во время получения сведений «ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в Приморском крае.

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Дипломата объявили персоной нон грата из-за деятельности, несовместимой с его статусом. Позднее Тацунори отпустили, а Токио выразили протест. В ответ МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина.

«Сегодня утром я был приглашен в МИД Японии для беседы по данному вопросу с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Он изложил мне позицию японской стороны в связи с задержанием японского дипломата во Владивостоке, а я отреагировал нашей позицией», — рассказал Галузин.

Отношения на нуле

Российско-японские отношения особенно сильно ухудшились после февраля этого года. Токио несколько раз вводил санкции против Москвы. В ответ Россия отменила безвизовый режим для посещения Курил.

Мыс Васин острова Уруп. Источник фото: РИА «Новости»

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов напомнил в беседе с «360», что Японию беспокоит сближение России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине. Специалист отметил, что два государства тесно сотрудничают не только в экономической и политической сферах.

«Достаточно того, что мы проводили регулярно учения Военно-воздушных сил и Военно-морских сил. Китайцы приезжали недавно на военные учения на Дальний Восток», — рассказал Кистанов.

Совместные учения проходят недалеко от Японии. Для нее общение Москвы с Пекином — одна из самых больших угроз безопасности, считает эксперт.

По его мнению, тот факт, что японская сторона после задержания консула вызвала в МИД российского посла, означает низкий уровень отношений. Вероятно, вскоре Галузина вовсе решат выслать из страны.

«С начала специальной военной операции Япония выслала восемь российских дипломатических сотрудников, Россия в ответ поступила таким же образом», — добавил собеседник «360».

Консул избежит наказания

Среди прочего Тацунори собирал данные о влиянии санкций на Дальний Восток, и это стратегически важный вопрос. Кистанов пояснил, что западные спецслужбы хотят узнать, как их ограничения отражаются на общественном мнении в России, чтобы тем самым выявить слабые места.

Unsplash

Юрист Эдуард Шалоносов в разговоре с «360» предположил, что японский консул мог действовать как курьер и перевозить документы из одного пункта в другой. Если же Тацунори замешан в промышленном шпионаже, с точки зрения права должны быть пострадавшие от его действий.

«Есть понятие коммерческого шпионажа в пользу одного или другого заинтересованного лица. Нужно также показать, что другая сторона стала потерпевшей», — объяснил Шалоносов.

Однако эксперты призвали не забывать, что дипломат имеет иммунитет и, согласно Венской конвенции, его нельзя наказать. Таких попросту высылают из страны, подытожил Кистанов.

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