Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона | 360°

Эксклюзив 16 октября 2022, 19:34 Поделиться Telegram

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Viber Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона Политолог Куликов: из-за политики Трасс консерваторы опасаются за свое будущее РИА «Новости»

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В коридорах британского парламента только и разговоров о том, как убрать Лиз Трасс с поста премьер-министра. О таких планах депутатов-тори в последние дни написали сразу несколько изданий со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов заявили, что кандидатами на пост стали

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Обвальный план

С идеей отправить Лиз Трасс в отставку в начале месяца выступил один из ее однопартийцев, сообщил Bloomberg. Позже Politico подогрела эти слухи, сообщив, что тори ударились в поиски способа убрать ее с этого поста.

Среди возможных механизмов достижений этой цели они начали обсуждать изменение правил Консервативной партии, которые не позволяют проводить голосование по вотуму о доверии премьеру в первый год после вступления в должность. Об этом желании консерваторов также написала The Times.

Одним из главных факторов таких настроений стал экономический план Трасс, пояснил в беседе с «360» генеральный директор исследовательской компании Europe Insight, политолог, специалист по Великобритании Андрей Куликов.

РИА «Новости»

Он напомнил, что этот план привел к серьезному обвалу на финансовом рынке, падению национальной валюты и кризису на рынке облигаций, для поддержки которого Банку Англии пришлось потратить 65 миллиардов фунтов стерлингов, скупая облигации. Как следствие — возникло желание отправить Трасс в досрочную отставку.

В общем-то ее рейтинги изначально были довольно низкие. Но тут [ситуация] уже переходит всякие границы, поэтому консерваторы беспокоятся не только за экономику страны, но и за свое политическое будущее. Потому что скоро выборы, а у них просто все из рук вон плохо. Андрей Куликов политолог

Гонка за кресло

По словам Куликова, безусловно высокие шансы получить пост премьера есть у Риши Сунака, который был одним из двух основных конкурентов, с которым Трасс соперничала за пост лидера Консервативной партии этим летом.

Более того, именно Сунак был тем, кто в итоге вышел в финальный раунд и боролся с ней за окончательную победу. Третьим кандидатом в гоне была Пенни Мордонт, напомнил эксперт, заметив, что на нее тоже многие делали ставку.

gov.uk

По словам политолога, частая смена премьеров однозначно окажет негативное влияние на отношение избирателей. Он отметил, что на этом старается играть оппозиция, подчеркивая, что премьер-министры и министры финансов меняются, как перчатки, но толку от этого не никакого — решения проблем не происходит.

Если мы посмотрим на опросы общественного мнения, там очень хорошо видно что избиратели крайне негативно сейчас настроены к Консервативной партии. Лейбористы опережают их более чем на 30 пунктов. Андрей Куликов политолог

Куликов пояснил, что из-за этого консерваторы рискуют получить очень мало мест в будущем в парламенте и вынуждены бояться за свое политическое будущее.

Возвращение Джонсона

РИА «Новости»

По мнению Куликова, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, не стоит сбрасывать со счетов. Его шансы вернуться на этот пост не упали, напротив, на протяжении последних месяцев он, как ни странно, был одним из главных фаворитов на место Трасс, отметил собеседник «360».

«Я напомню, что даже когда он ушел в отставку, и началась избирательная кампания чтобы выбрать ему замену, уже тогда многие <.> говорили о том, что выбор настолько не очень хорош, что может быть стоило бы оставить Джонсона на посту», — отметил эксперт.

А сейчас, когда усугубился экономический, энергетический, социальный кризис, голоса о том, чтобы вернуть Джонсона стали еще громче. На фоне этого можно смело говорить о том, что он остается одним из ключевых претендентов на пост лидера консерв партии на равне с Риши Сунаком и Пенни Мордонт.

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