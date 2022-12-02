Эксклюзив 02 декабря 2022, 04:43 Конфликт на Украине нужен США, что обезжирить зажравшуюся Европу «Голос Мордора»: новый закон США о снижении инфляции направлен против экономики Европы

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Президент Франции Эммануэль Макрон приехал с визитом в США. Он провел встречу со своим американским коллегой Джо Байденом. Главы государств обсудили Россию и Украину, но главной темой стал новый американский закон о снижении инфляции. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора» французский лидер хотел узнать, почему США приняли такой законопроект, который сильно бьет по европейской экономике. В комментарии специально для Telegram-канала «360» он заявил, что европейцы также обижаются, что газ Америка продает втридорога, несмотря на то, что внутренние цены в США гораздо ниже.

Далее — прямая речь автора.

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Ничего личного, только бизнес

Представляю, как там в администрации Байдена было весело. Смеялись же над Макроном, от души, держась за животики. Так, как обычно смеются над лохами. Впрочем, мсье Эммануэль в данном случае таковым и является. Да и не только он, а многие европейские лидеры.

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«Ничего личного, друг Маню, только бизнес!» — довольно улыбаясь произнес бы Байден на личной встрече, а Маню в ответ обреченно пожал плечами. Понимаю, мол. Как тут не понять?

И действительно — не понять очень сложно. Тем более, что предупреждали, что все именно так и будет, а вся эта история с Украиной США нужна еще и для того, чтобы хорошенько обезжирить зажравшуюся Европу.

А может не обезжирить, а и вообще уничтожить экономически, так как никакие конкуренты США не нужны. Хватает головной боли от Китая, а тут еще европейцы лезут.

Европа станет большой американской военной базой

У США все идет по плану. Некоторые европейские производства начали перебираться за океан, другие разоряются, не выдержав диких цен на газ и электроэнергию. Европейские власти пытаются латать возникающие дыры единственным способом, которым умеют — печатным станком. Все больше и больше. Как во времена пандемии, только объемы будут другими, в сторону увеличения. В разы. А в итоге разгонится инфляция, население обеднеет и лучшие специалисты поедут в США.

И останется Европа большой американской военной базой, да центром кустарных производств изысканных традиционных продуктов питания на экспорт для богатой Америки. Французские, голландские и итальянские сыры, вина, прочие деликатесы — причем все экологически чистое. А откуда взяться загрязнениям, если не будет промышленности?

Алгоритм уже отработан

Ну, а так, все будет бедненько. На современной Прибалтике алгоритм отработан, так что теперь можно применять и для всей Европы.

Так что езжай домой, Эммануэль. И не задавай глупых вопросов. У тебя на восточном фланге страшный враг, надо помогать Украине. А о твоей промышленности позаботятся в Вашингтоне.

Ты уж не переживай.