Мир 20 февраля 2023, 16:42 🙉 Конференция глухих. Мюнхенская встреча прошла по западным методичкам Политолог Маркелов заявил, что в Мюнхене болтовни было больше, чем реальных дел РИА «Новости»

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Мюнхенская конференция — 2023 превратилась во встречу глухих фантазеров: звучали одни и те же тезисы и никто не хотел слушать другого. Украина снова получила обещания, однако до реальных дел НАТО и ЕС все так же далеко. Европейских обывателей опять пугали опасной Россией — нужно же как-то объяснять растущие налоги.

Главная тема — Россия

Мюнхенская ежегодная международная конференция по безопасности в Европе, 59-я по счету, завершилась 19 февраля. Встреча была посвящена конфликту на Украине. Российские представители на мероприятии не присутствовали.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен укрепить свои армии и модернизировать вооружение, готовясь к противостоянию с Москвой, которое «не закончится конфликтом на Украине».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале в ответ напомнил, что главная угроза в XXI веке исходит от США, а не от России. Она лишь отстаивает суверенитет, независимость и возможность жить без вмешательства Вашингтона.

Украине снова пообещали оружие

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в конференции по видеосвязи и заявил, что у его страны нет альтернативы членству в НАТО и ЕС. Он также призвал не идти на компромиссы с Россией и в очередной раз потребовал оружия.

Боррель пообещал, что главы МИД и министры обороны стран Евросоюза проведут 6-7 марта экстренную встречу для координации действий по передаче всех запасов вооружений и боеприпасов ВСУ. Таким образом они надеются покрыть «снарядный голод» украинской армии за несколько недель.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания будет первой страной, которая отправит киевскому режиму вооружения дальнего радиуса действия, а также вместе с союзниками предоставит «самые передовые системы ПВО». Британец призвал удвоить помощь ВСУ.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию на Украине экзистенциальной угрозой европейской безопасности. Председатель конференции Кристоф Хойсген сказал, что сообщество послало России «четкий сигнал».

Позор немецкого министра

Надолго обеспечить безопасность Украины может лишь один фактор: если президент России Владимир Путин «повернет свою политику на 360 градусов». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в своем Telegram-канале, что пока Бербок, находясь при власти, не выучит хотя бы один школьный предмет, возможности обеспечить безопасность ФРГ на долгосрочной основе нет.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание немецкого министра, заметил, что она снова опозорилась. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Бербок невежественным человеком, а сами немцы потребовали ввести тесты на IQ для политиков.

Франция и Венгрия против США

Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с «360» рассказал, что один из зарубежных экспертов назвал встречу в Мюнхене «конференцией глухих». Действительно, возникало ощущение, что все только говорили, но не слышали друг друга.

«Слова сегодняшней политики серьезно отличаются от дел. Мюнхенская встреча стала таким ритуальным мероприятием, где все говорили одинаково. Это показывает, что конференция координировалась и была подготовлена из одного центра», — объяснил Маркелов.

Если из речей спикеров убрать «воду» — подводки, общие рассуждения о мире и так далее, — то останутся одни и те же директивы со стандартными ударными фразами: «Украине надо помогать бесконечно» и «Россия — агрессор», добавил эксперт. Хотя два человека все же рискнули заговорить не по методичке.

Президент Франции Эммануэль Макрон задал фундаментальные вопросы: «Чего мы хотим, что будет дальше после этого конфликта? Мы понимаем, что будет, если не будет России? К чему мы ведем Украину?» Это сильно выбивалось из общего контекста. Сергей Маркелов

Вторым «нестандартным» докладчиком стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который спросил, откуда взялась такая уверенность, будто Россия угрожает Евросоюзу и мировой стабильности. По словам Маркелова, это выступление стало откровением.

Украину кормят «завтраками»

Участники прошедшей Мюнхенской конференции уже не пытались обсудить те вопросы, ради которых все, собственно, затевали, подчеркнул Маркелов. Все говорили только «Украина» и «Россия», никаких интриг.

Болтовни было больше, чем реальных дел. Все клялись и божились, что Украине помогут, но на самом деле никто не помогает. Все говорили, что надо дать дальнобойное оружие, максимальное количество танков и прочего. В итоге: танки стоят сломанные, может быть, 25-30% насобирают к лету, а может, и к осени. Сергей Маркелов

Дальнобойное оружие тоже передать не получается, к тому же есть нехватка снарядов и необходимость открыть новые заводы. Кроме того, нужно договориться со швейцарцами, Израилем, чтобы раскупорить запасы, перечислил политолог.

«Вроде бы на словах все делается, а на деле — ничего. Более того, параллельно с этой конференцией все министры обороны стран, собравшихся в Мюнхене, заявили: „Вы что там болтаете? У нас ничего нет из того, что вы там друг другу наобещали передать Украине!“» — сказал Маркелов.

Украинцев призывают воевать, обещая однажды непременно привезти обещанное вооружение. А Киев поначалу хлопает в ладоши, но в итоге понимает, что ему так ничего и не дают.

«Это подтверждает вчерашнее выступление Зеленского, который заявил, что вообще ничего нет и, наверное, Бахмут придется сдать. Вот это реальность: собрание глухих и фантазеров и абсолютная противоположность слов и действий», — резюмировал политолог.

Европейцев намеренно пугают Россией

Комментируя заявление Столтенберга об укреплении армий стран НАТО ради противостояния России, Маркелов напомнил, что едва ли альянс решится открыто воевать.

Военно-политический блок выступил против России задолго до СВО, когда обозначил ее с Китаем как недружественные государства, добавил политолог. Сейчас они хотят усилить оборонные статьи, мотивируя это близостью российских границ — до КНР все же слишком далеко.

По словам собеседника «360», западным политикам нужно доказать простым гражданам Европы необходимость увеличивать налоговую нагрузку в свете возрастающих оборонных бюджетов каждой страны — будь то Испания, Франция или Германия.

Они придумали формулу «На нас нападут!», потому что никакие другие очевидные, спекулятивные и манипуляционные формулы для европейской публики не работают. Налогоплательщики будут платить в полтора раза больше налогов, потому что есть враг. Сергей Маркелов

Однако все это НАТО говорит сейчас. Когда боевые действия затихнут, пройдут мирные переговоры, все договорятся — и начнется совсем другая политика, считает эксперт. Россия станет не таким уж врагом, а деньги снова начнут перечислять на социальные нужды.