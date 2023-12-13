Мир 13 декабря 2023, 22:31 Кому в Турции отдыхать хорошо. Как изменится система all inclusive Турэксперт Барзыкин: Турция вряд ли откажется от all inclusive в ближайшее время Unsplash

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В Турции предложили пересмотреть формат all inclusive в отелях. Система должна сохраниться, но при этом турист сам будет выбирать, за какие напитки и продукты он готов платить. Предлагаемая модель под названием «плати за то, что используешь» прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive. Своим мнением об инициативе с «360» поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Далее — прямая речь.

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All inclusive — это не только спиртное

На самом деле такие призывы и инициативы звучат постоянно, и не только в Турции, но и в Греции, и в других странах. Связано это, конечно, с оптимизацией расходов с одной стороны, и с другой стороны, чтобы территории рядом тоже получали своих потребителей.

Но, как правило, они только призывами и остаются, а система all inclusive видоизменяется. Другой вопрос, что это не только спиртное, хотя оно тоже играет свою роль. Это досуг, отдых, анимация для детей, интерактив, вечерние развлечения. На самом деле для комплексов это формат проведения отдыха. Поэтому она (система all inclusive — прим. ред.) востребована туристами.

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В России она тоже сейчас развивается. Чуть больше 200 отелей и центров имеют такого рода систему, 80 из них — в Краснодарском крае. Могу сказать, что именно они востребованы. Я имею ввиду по бронированию.

Поэтому и в Турции не откажутся от этой системы в ближайшее время. Тем более мы контакты имеем с ними, и наоборот. Эти пакеты с напитками и домашним приготовлением всегда на презентациях выделяются и подчеркиваются. Что греха таить, они играют свою роль в востребованности пакетов. Если будут их менять, имея ввиду, что турист сам будет выбирать, думаю, что вполне это может быть. Но массово это вряд ли будет происходить.

Да, есть а-ля карт (практика заказа отдельных блюд — прим. ред.) наряду с all inclusive. Это дороже.

Варианты возможны, но суть от этого не изменится: заплатил, употребляешь сколько хочешь и чего хочешь.

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Потребность в аll inclusive не исчерпана

На сегодня диктует потребитель — кошельком, бронированием и прочим — именно за такого рода системы. Хотя, безусловно, иногда территории заинтересованы, чтобы он потреблял, ездил больше. Семейный отдых все-таки больше подходит к all inclusive, когда дети накормлены, все сыты, довольны. Учитывая нашу нынешнюю систему, когда большинство не могут пользоваться картами за рубежом, это очень удобно. Просто возникают такие проблемы, когда нужно рассчитаться где-то на экскурсии, и приходится изощряться.

Поэтому декларировать могут это пожелание, но, думаю, что пока потребность не исчерпана, далеко не исчерпана. Как раз в понедельник говорили о еще большем расширении спектра предложений. В том числе по спиртным напиткам, акцентируя на них внимание. Хотя не меньше востребован all inclusive для детей, чтобы были не просто уголки, а центры, занятия по интересам и прочее. Это тоже очень важно и для потребителя необходимо.

Так что примерно в таком, более комплексном плане все это обстоит, а не просто что «нам удобней так». Конечно, хотят оптимизировать, чтобы вроде было all inclusive, а мы хотим, чтобы было все.