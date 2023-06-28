Эксклюзив 28 июня 2023, 19:05 Кому неспокойно от Запорожья? Бес названий и здесь Писатель Беседин: Украина, решившая переименовать Запорожье, запуталась в своей истории Википедия

Читать 360tv в

Национальная комиссия по стандартам государственного языка при правительстве Украины предложила рассмотреть вопрос о переименовании города Запорожье. По ее мнению, этот топоним, как и многие другие, «может не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики». На поиск нового названия отвели шесть месяцев. О том, как киевский режим сам запутался, пытаясь фальсифицировать историю, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Была такая шикарная — показательная — реклама. Значит, сидят в шинке два чубатых украинца, и один другому говорит:

— А знаешь, как москали называют наше пЫво?

— Как?

— Пиво!

Хохот, занавес.

До 1921 года город Запорожье назывался Александровском / Википедия

Это, собственно, методология того, как действуют на Украине. Когда главное — чтобы не так, как в России. Особое место тут, конечно, занимают бесконечные переименования городов и населенных пунктов.

Вот и до славного Запорожья украинские черти-маркетологи добрались. Мол, другое название городу нужно!

Этому уже возмутился депутат Верховной рады Макс Бужанский: «Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм».

Имперский нарратив — глупость, конечно. Скорее — советский, то есть красно-имперский. И тут ведь возникает вопрос: действительно, если переназвать Запорожье, то как? Его первое название — до 1921 года — Александровск. Происхождение доподлинно не известно, но считается, что дано в честь то ли Александра Голицына, то ли Александра Вяземцева.

Возможно, украинская власть захочет сосредоточиться на знаковом слове — Хортица. Это крупнейший на Днепре остров, связанный с украинскими казаками и Запорожской Сечью.

В советское время это место максимально продвигал на тот момент первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест. Он вообще всячески популяризировал украинскую культуру, поддерживал и развивал национальную самобытность. Это, так, к слову, для тех, кто любит вещать, как в советское время «притесняли украинскость».

И да, безусловно, Запорожье, пусть и при всей своей славной казачьей истории, основного расцвета достигло в советское время. Впрочем, это касается всей Украинской ССР — это несомненный пик развития данной территории. Тогда Запорожье стало одним из мощнейших индустриальных центров не только в Союзе, но и в Европе.

Основу этого процветания заложило то, что во время Первой мировой войны туда из Петрограда, Варшавы, Риги, других городов эвакуировали некоторые заводы. До этого Запорожье славилось в основном сельскохозяйственными угодьями.

Ну, а далее были проект «Большого Запорожья» и его главное воплощение — строительство гигантской ДнепроГЭС. Тогда же появились десятки огромных заводов, главными из которых стали «Запорожсталь» и «МоторСич» (это уже современное название). Кстати, да, легендарная кинолента «Весна на Заречной улице» снималась по большей части в Запорожье.

Прогулочный катер на Днепре возле острова Хортица / Википедия

Все это я говорю к тому, чтобы показать: Запорожью грех жаловаться на советскую власть — она сделала город мощным, известным, передовым, возвысила его. Хотя, возможно, именно это и раздражает киевский режим — любое напоминание о величии СССР.

Возможно, город бы уже переименовали, если бы не наследие казаков. В общем, украинская власть в непростой ситуации — она, бедненькая, запуталась, фальсифицируя собственную историю.

Впрочем, проблема эта серьезная. Ведь, по сути, создается новая альтернативная украинская история — та, где целые пласты изымут из памяти и сознания. Это не просто подмена, ложь, а гигантский психологический эксперимент, уничтожающий здравое сознание граждан.

Да, для решения политических задач это на определенном этапе работает, но на долгую перспективу не приносит ничего, кроме безумия и разрушения. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем, когда добиваются остатки здравого смысла, что питает конфликт внутри страны и внутри каждого человека.