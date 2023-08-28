Эксклюзив 28 августа 2023, 15:24 Команда могильщиков. «Зеленые» и социал-демократы приведут Германию к гибели Блогер «Голос Мордора»: ситуация с энергетикой в Германии будет ухудшаться Unsplash

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Немецкие власти не собираются выдавать промышленному сектору обещанные энергетические субсидии. ФРГ не хватает денег, а «зеленые» и социал-демократы ведут страну к уничтожению промышленности и энергетики. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» порассуждал на эту тему специально для Telegram-канала «360» и пришел к выводу, что Германию ждет печальная судьба.

Далее — его прямая речь.

Веселый канцлер Олаф Шольц объявил Германии грустную весть — энергетических субсидий для промышленности, что от щедрот своих обещал министр экономики ФРГ Роберт Хабек, не будет. По очень прозаичной причине — денег нет. Но вы держитесь.

Робер Хабек просто немного погорячился. Да почему бы и нет. Он-то, в конце концов, вовсе не экономист. Филолог по образованию, писал детские книги. А в детских книгах все просто — феи, волшебники, взмах волшебной палочки и казна прекрасного принца полна злата.

Только вот Германия оказалась сейчас вовсе не в сказке.

Пусть все горит огнем

Я понимаю, что у герра Хабека был самый настоящий души прекрасный порыв. И даже удивлен, что его не поддержал канцлер Шольц. То ли по причине внезапного просветления, то ли по звонку из Вашингтона: «Лысый, ты там даже не думай!»

Ну вот как уж есть. Шольц заявил, что нечего лезть в долги для спасения родной немецкой промышленности. Пусть все горит огнем, а гордая надпись Made In Germany через какое-то время станет неким артефактом, доказательством существования в прошлом некоей высокоразвитой цивилизации.

Я бы вообще назвал нынешнее правительство ФРГ командой могильщиков Германии. Помните тех веселых негров, которые с зажигательными танцами таскают гробы? Вот и «зеленые» с социал-демократами тоже так же весело несут саркофаг с прекрасной почившей рейнской красавицей.

Прямо тема для Рихарда Вагнера — жаль, что не дожил. А то обязательно сочинил бы какую-нибудь оперу «Гибель Германии». И ведь не даром Рейн не так давно пересыхал. Прямо мистика какая-то.

Но это все лирика, а надо вернуться к материям более земным, физическим.

Станет еще хуже

С энергетикой сейчас станет все еще хуже. Дело в том, что Франция сокращает выработку на АЭС, вынужденно, по причине нехватки воды для охлаждения, и главный энергетический регулятор уже заявил о нормировании. А это значит, что энергии не хватает и самим французам, куда уж той Германии, которую французские АЭС худо-бедно спасали?

Все угольные электростанции в Германии по приказу главного эколога Роберта Хабека уже коптят уши Греты Тунберг сажей, но в отсутствии российского газа и выключенных АЭС этого катастрофически не хватает.

Ветряные турбины лениво шелестят своими лопастями, но делают это с таким видом, как будто издеваются над гордыми тевтонами. Я вот все жду, когда Роберт Хабек предложит запустить остановленные атомные электростанции, но… на угле.

Шутка, конечно, но после разворота на 360 градусов от Анналены Бербок я уже ничему не удивлюсь.

Так что лирика от физики, как видите, ушла недалеко. Оно и понятно. В конце концов, один из главных могильщиков Германии — тот еще лирик. Профессиональный. И занят тем, что пишет либретто для той самой оперы, о которой я говорил. Ведь кто его знает — может, и родит еще земля тевтонская нового Вагнера?