Эксклюзив 08 февраля 2024, 16:02 Колоссальная работа. Американцы убедили украинцев умирать за США Блогер «Голос Мордора»: украинцев убедили умирать за США Valery Lukyanov/Russian Look/globallookpress

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Американцы убедили целую нацию отказаться от собственной идентичности и умирать на поле боя за США. Однако украинцев в заложники никто не брал — они сами отдали свою страну на растерзание иностранцам. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Гражданская война

Недавно на фронте произошла одна история, которая еще раз доказала то, что на Украине идет самая настоящая гражданская война. Гражданская война русских с теми русскими, которым от души промыли мозги.

Водитель-механик украинского Bradley вступил в бой с русским танком, но внезапно танк перестал стрелять и откатился назад, а через какое-то время этому механику-водителю позвонили с неизвестного номера. Оказалось, что это его отец, который и был в том самом русском танке. Он узнал своего сына и предложил ему перейти на сторону России.

Сюжет показали и по украинскому ТВ, разумеется, немного извратив. Но больше всего меня поразило то, как выглядит сам парень — русский мальчишка рассказывает, что произошло, на чистом русском языке и на груди у него… шеврон с флагом США.

Кстати, выяснилось, что этот парень половину жизни прожил в России.

РИА «Новости»

Колоссальная работа США

И вот откуда у него на груди чужой флаг? Даже не украинский, не той страны, которую он якобы защищает, а флаг совершенно другого государства, которое к тому же находится в тысячах километрах за океаном?

И я признаюсь — я поразился американцам. Они достигли в своем подлом иезуитстве вершин, которых, пожалуй, не дано достичь больше никому.

Обработать миллионы людей до того, чтобы они добровольно не только шли на убой ради Америки, но и вешали себе на грудь символы этой страны — это колоссальная работа, которую надо было вести тщательно, продумано, годами. Убедить целую нацию отказаться от своей идентичности ради того, чтобы заменить ее какой-то выдуманной сущностью и при этом умирать даже не за свою страну, а за США.

Похоже на какой-то гипертрофированный стокгольмский синдром, только вот украинцев никто в заложники не брал. Правда в том, что все, что произошло с их страной, они во многом сотворили сами, своими руками.

Pxhere

Сами голосовали за независимость, сами выбирали Кравчука, Кучму и Ющенко (экс-президенты Украины — прим. ред.), сами радостно визжали во время оранжевого майдана, сами отдали свою страну на растерзание иностранцам и неонацистам в 2014-м.

Никто и не думал особенно этому противодействовать. Когда в Одессе заживо сжигали людей, из миллионного населения города никто не пришел на помощь, хотя все знали, что происходит, и большинство было точно против нацистов.

И теперь поля Украины усеяны молодыми парнями, на груди которых прилеплены шевроны с американскими флагами. Парнями, которые даже не осознавали, что их просто послали на убой ради тех, кому служит верхушка Украины. И самое страшное, что лепить эти американские флажки себе на грудь их никто не заставлял.