Эксклюзив 07 июля 2023, 13:12 Кокаинум и кино! Когда уже Америке кирдык? Писатель Беседин: верхушка Соединенных Штатов дискредитировала себя YouTube

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В воскресенье вечером в Белом доме обнаружили подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. По информации американских СМИ, незадолго до этого в здании находился сын президента США Хантер Байден. О том, как верхушка Соединенных Штатов прогнила и стремится ко дну, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Был такой чудесный американский фильм — «Красная жара». Выпустили его на закате Советского Союза в Голливуде. Шварценеггер играет советского полицейского, а Белуши — американского копа. Фильм этот принято ругать за «клюкву», но, на самом деле, он о дружбе советских и русских людей. А еще о тотальной коррупции и разврате.

В этой ленте, в самом начале, есть шикарный момент, весьма известный. С места вскакивает патлатый детина, похожий на вышедшего в тираж Дольфа Лундгрена, и вопит: «Какие ваши доказательства?!» После чего герой Шварценеггера бросает его на пол, вырывает ногу, которая оказывается протезом, и, выпотрошив ее, заявляет: «Кокаинум!»

Примерно такая же история, возможно, происходила на днях в Белом доме. Там обнаружили сомнительное вещество, которое — кто бы сомневался! — оказалось кокаином. Об этом нам сообщила секретная служба.

Дональд Трамп уже заявил: «Неужели кто-то действительно верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома, очень близко к Овальному кабинету, кокаин предназначается для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байденов?»

Вообще картина убийственная — я сейчас о Джо Байдене, потребляющем кокаин. Если это правда, даже нанограмм, то на его фоне меркнет и фигура Кита Ричардса. Впрочем, все это надо еще доказать.

А тот же Трамп сомневается, что кто-то что-то будет всерьез расследовать и наказывать. Те времена, когда Билла Клинтона запугали импичментом за связь с Моникой Левински, похоже, давно прошли.

Хантер Байден с родителями / Викимедиа

Напомню, ранее были опубликованы снимки Хантера Байдена, употребляющего за рулем авто наркотики. А до этого его обвинили в неуплате налогов и незаконном владении оружием. Плюс, как мы помним, этот дикий скандал со взятками, в которых оказался замешан и Сонный Джо. И эти люди собрались судить Дональда Трампа? Ну-ну.

Очевидно, что верхушка Соединенных Штатов не просто дискредитировала себя — она прогнила и стремится ко дну, как старая морская посудина. И те, кто еще по инерции рулит ей, все больше напоминают членов команды Дэйви Джонса (это из «Пиратов Карибского моря», если что). Другой вопрос, что никто всерьез не хочет разбираться с ними. Все повязаны одной цепью. Ну да, «часть корабля — часть команды».

И этот корабль давно уже должен был опуститься на дно. Однако что-то держит его. Что?

А тут мы вспоминаем еще одну ленту — «Хвост виляет собакой». Там, чтобы отвлечь граждан от внимания к президенту, осрамившемуся в секс-скандале (в реальности Клинтон и Левински будут позже), американские пиарщики начинают войну в Албании. Реальность оказалась жестче, поэтому были Ирак, Сербия, Ливия…

Сейчас такой конфликт идет тоже. Там, кстати, с одной стороны, тоже немало кокаина. Уж не знаю, кто дает мастер-класс: Хантер Зеленскому или последний Байдену, не суть. Важно, что Америка заливает мир кровью, дабы ее лидеры продолжали тусоваться красиво.

Тусоваться примерно так, как в гениальной ленте Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Вот ради чего все эти войны.

РИА «Новости»

Кто-то скажет: почему в этом коротком тексте так много киноотсылок? Отвечаю. Во-первых, потому что жизнь только подражает искусству. А во-вторых, потому что американская политика давно уже строится по голливудским законам. Только трупы реальны.

И да, раз уж я начал с кино, то им и закончу. Как говорил Данила Багров, «скоро вашей Америке кирдык». Вот у меня и вопрос: когда уже наступит этот самый кирдык?