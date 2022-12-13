Мир 13 декабря 2022, 16:23 (обновлено: 13 декабря 2022, 18:34) Зеленая энергетика не спасет Европу. Когда Запад вернется к поставкам газа из России? Политолог Донцов: в ближайшие месяцы Европа захочет возобновить поставки газа из России freepik

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Американское издание Bloomberg спрогнозировало, что скоро Россия снова будет главным поставщиком газа в Европу — вне зависимости от желаний политиков. Рано или поздно ЕС действительно придет к такому выводу. Правда, к этому моменту США переманят всю европейскую промышленность к себе. Но даже без крупных производств рассчитывать на зеленую энергетику не придется, а потому Европа неизбежно вернется к российскому газу.

Подготовка почвы

В Европе все популярнее мнение о том, что рано или поздно им придется вернуться к покупке российского газа, который составлял до 40% всех используемых в ЕС энергоресурсов. Колумнист Bloomberg Хавьер Блас назвал этот процесс «неизбежными реалиями географии и рынков», которые пересилят мнения даже самых решительных политиков.

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Он добавил, что «строившийся десятилетиями энергетический мост выдержал самые холодные периоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейских энергетических рынков». Появление подобных публикаций в американской прессе, по мнению политолога Никиты Донцова, показывает, что широкую аудиторию начинают готовить к курсу на сближение с Россией.

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«Очевидно, что последовательная неконструктивная политика европейских правительств привела ЕС к энергетическому кризису. Сейчас все их интеллектуальные центры озадачены тем, как бы вернуть комфортные условия для европейской промышленности, для нормализации ситуации на энергетических рынках», — подчеркнул он в разговоре с «360».

Bloomberg напомнил, что даже некоторые европейские политики высказываются за возобновление закупок российского газа, например, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он назвал разрыв энергетический связей с Москвой «исторически невежественным и геополитически неправильным». Донцов добавил к этому, что пока такой тренд не дошел до важных действующих лиц ЕС, но это может случиться в ближайшие месяцы.

Разные европейские политики пытались предлагать свои решения — и газ из Катара, и поставки из США, и предложения о сланцевых источниках энергии. Но пространства для маневра у Европы не очень много, самый простой для них вариант — стабилизация поставок из России. Никита Донцов

За нормализацию отношений с Россией выступают и рядовые жители Евросоюза, заметил эксперт. Причем свою позицию они не боятся выражать, выходя на демонстрации.

Экономист, политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что российский газ останется единственным вариантом для Европы, когда США переманят большую часть их производств к себе.

«Европе все равно придется снабжать то, что останется, энергоносителями. И гораздо эффективнее делать это по цене 150 евро за тысячу кубометров, как это было из трубопровода, чем по полторы тысячи, как сейчас из СПГ», — объяснил он.

Зеленый переход Европы

Автор статьи в Bloomberg также допустил, что со временем Европа все меньше будет нуждаться в российском газе из-за перехода на так называемую зеленую энергетику. Однако, по мнению Валерия Корнеева, на сегодняшнем технологическом уровне такой переход невозможен. Никита Донцов согласился, что на это уйдут десятилетия.

«Технологический уровень проработки альтернативных источников энергии достаточно низкий, нет возможности полагаться на стабильную работу таких источников энергии. Ученым придется еще несколько десятилетий работать над тем, чтобы их доработать и адаптировать, чтобы их можно было использовать в экономике», — подчеркнул политолог.

По словам Корнеева, пока вопрос даже не в том, что зеленая энергетика непостоянна и зависит от колебания природных факторов, а потому не может поддерживать экономики стран. Она наносит экологии больше ущерба, чем пользы.

«Ни ветряные, ни солнечные генераторы не утилизируются: одни приходится закапывать, другие — дробить и тоже в мусорку выбрасывать. Это приводит к значительно большему урону для экологии, чем мифической пользе от зеленой энергии», — заключил он.