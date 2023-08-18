Эксклюзив 18 августа 2023, 13:57 Когда лечение калечит. Экономика Германии не выдержит новой реальности Блогер «Голос Мордора»: ФРГ добьет свою экономику, если встанет на долговой путь Unsplash

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Правительство Германии разработало план по спасению экономики, который заключается в привлечении большого количества заемных средств для оплаты энергии. Однако у такого пути есть ряд минусов, которые погрузят страну в экономический хаос. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» пояснил, какая участь ждет некогда развивающуюся страну. Далее — прямая речь

Спасти экономику

Экономический совет Социал-демократической партии Германии разработал двухстраничный документ по спасению экономики, который уже представили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

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Рецепт спасения немецкой экономики, если верить головастым социал-демократическим социалистам, крайне прост: нужно просто больше денег и дешевой энергии. И вот тогда экономика Германии задышит вновь и «локомотив европейской экономики» снова понесется по рельсам с ветерком, не будет тащиться, чихая из трубы черным вонючим дымом.

И ведь на самом деле, рецепт рабочий, кто же будет с этим спорить? Если влить в экономику большие деньги, да еще обеспечить дешевой энергией — тут даже мертвая структура зашевелится.

Вопрос только в том, какими методами эти два простых принципа воплотят в жизнь. Но и тут у мудрых экономистов имеется очень простой ответ: надо просто отменить долговой тормоз.

То есть разрешать властям Германии занимать деньги где угодно и как угодно. И в каких угодно количествах, что самое главное.

Занять у соседа

А как же дать экономике дешевую энергию? Ну понятно, что точно не за счет дешевых энергоресурсов. А за счет… субсидий из специального фонда, который создадут из тех самых заемных денег. При этом экономисты считают, что нельзя сворачивать с «зеленого курса», да и вообще ничего принципиально менять не надо.

Надо просто занять у соседа червонец и оплатить им счет за газ и электроэнергию.

Курс на саморазрушение

В общем, больше всего этот план похож не на способ по спасению Германии, а на некую эвтаназию. Которая к тому же будет долгой и мучительной. Правда, такой она станет на последней своей фазе, потому остальное время умирающий пациент будет находиться под воздействием тяжелых наркотиков. Но и это вовсе не факт, поэтому надо будет еще найти дурачков, готовых дать системно разрушающейся экономике в долг.

Словом, отличный план. Который, как мне кажется, подсказан головастым экономистам их хозяевами из-за океана, чтобы окончательно добить экономику Германии во славу Соединенных Штатов Америки.