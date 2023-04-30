Эксклюзив 30 апреля 2023, 13:33 Код ненависти. Пророссийских политиков на Украине не существует «Голос Мордора»: украинцев давно запрограммировали ненавидеть Россию РИА «Новости»

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На Украине один из якобы «пророссийских» политиков заявил, что его партия проголосует за вступление страны в НАТО. Вхождение в альянс Юрий Бойко счел чуть ли не единственной гарантией безопасности для страны. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» отметил, что подобные Бойко политические деятели всегда заботились только о собственном благосостоянии. А на ненависть к России украинцев запрограммировали давно и тщательно.

Далее — его прямая речь.

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Украинский политик Юрий Бойко, который некогда считался «пророссийским», заявил, что его партия будет голосовать за вступление в НАТО. Мол, это единственная гарантия безопасности для Украины.

Чудесное преображение

Мы в последнее время наблюдали за чудесным преображением очень многих «пророссийских» украинских политиков. Они все вдруг стали бандеровцами больше самого [Степана] Бандеры, начали выступать за НАТО. А Россия, которую они еще недавно называли братской страной, в их устах вдруг превратилась в кошмарный Мордор, населенный орками.

Знаете, в чем правда? В том, что никакими пророссийскими политиками они никогда и не были. Как и проукраинскими. Вся эта шобла всегда боролась за единственное — за собственное положение и благосостояние. Никаких других интересов у них никогда и не было. Они никогда никого не предавали — ни Украину, ни Россию. Потому что никогда никому, кроме себя, не служили.

И вся эта мышиная возня с «оппозицией» при [экс-президенте Петре] Порошенко и [Владимире] Зеленском была исключительно игрой, направленной на зарабатывание денежных знаков.

Проект «анти-Россия»

Возможно, на Украине и были какие-то политики, которые искренне хотели дружбы с Россией, но я таких не припомню.

Правда в том, что любая Украина, при любой власти, всегда будет анти-Россией. Такая уж программа в нее заложена изначально. Ее можно корректировать, обновлять, но главный, ключевой код поменять никак нельзя. Убери его — и Украина просто перестанет существовать в том виде, в котором существует ныне.

Надо отдать должное «программистам»: свой код они написали на славу, с любовью и умением. И заложен он был вовсе не в 1991 году. Гораздо раньше, лет эдак на 100 с лишним. И «пророссийские» политики тоже прописаны в этом коде.

РИА «Новости»

Давняя история

Кстати, если вы думаете, что это касается только нашего времени, то сильно ошибаетесь. Во времена СССР они тоже были. У власти. Все эти Щербицкие, Кравчуки и иже с ними. Про Кравчука вообще ничего можно не говорить.

Все, кто был до него, — тоже с дулей в кармане. Бандеровцы при них жили вполне себе вольготно, никто их не сажал и не преследовал. Просто надо было понимать, где и что можно говорить.

И знаете, я ведь уверен, что высшее партийное руководство и в году 1973-м, в баньке, под горилочку с салом душевно распевало «Щеневмерлу» и «Червону калину».