Мир 31 января 2023, 19:35 «Коалиция попрошаек». Зачем Западу создавать объединение против России Военный эксперт Дандыкин: Запад может создать коалицию против России из-за неудач ВСУ Unsplash

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Бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в интервью телеканалу Sky News призвал создать коалицию в поддержку Украины, чтобы «вытеснить Россию из этой суверенной страны». Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «360», что такая организация мало что изменит, ведь фактически она уже есть, осталось закрепить все на бумаге. Более того, подобные выпады доказывают, что дела у ВСУ идут не очень хорошо, несмотря на старания Запада.

Далее — прямая речь.

Мода просить помощи

Мне нравится это слово — «коалиция». Так называются наши новые 152-миллиметровые самоходные гаубицы, которые, говорят, уже отметились. Хорошие.

Думаю, ничем [коалиция не будет отличаться от того, что есть сейчас], потому что коалицию они (западные страны — прим. ред.) уже создали, практически. И Великобритания в ней играет далеко не последнюю роль. По моему мнению, вместе с США они главные закоперщики того, что происходит. Это разве не коалиция?

Наверное, они хотят, может, юридически все это оформить — какую-то частную организацию друзей Украины или что-то в таком духе.

Коалиция уже есть. Она называется НАТО. Сейчас же еще по всему миру поехали уговаривать — и Южную Корею, и страны Латинской Америки, Бразилию в том числе: дайте снаряды, дайте то, другое. Коалиция попрошаек. Наверное, мода пошла от Украины, вот они все в разные стороны: дайте, дайте, дайте, дайте!

Причины создания коалиции

Есть протестующие и в Европе, в частности в Хорватии, в Венгрии, которые не хотят влезать подальше, помня все-таки то, что было во время Великой Отечественной войны. Сейчас видим, как перед неофашистами, по сути дела, формируется котел под Артемовском. Все к этому идет.

Может быть, и дальше, и под Угледаром. Под Артемовском — точно. Поэтому идут такие призывы. Неслучайно же экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон был в Киеве. Сладкая парочка Зеленский — Джонсон. Два юмориста с кровавыми оттенками.

Также причиной призыва создать коалицию может быть то, что не все ладится на фронтах [у украинской стороны]. Хотя ВСУ передают [вооружение], едет [техника], но явно не получается у них. Как ни кормят Змея Горыныча, не выходит — вот и все. Такие дела.

Вообще, Британия с некоторых пор пыжится, доказывая свое влияние и реанимируя имперскую сущность. Только на подпевках у США — своей бывшей колонии. Больше ничего. Гадить они могут.