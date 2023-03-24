Эксклюзив 24 марта 2023, 16:12 КНР — серьезный игрок. Объединение России и Китая станет ударом для национальных интересов США Политолог Михайлов: объединение России и КНР станет ударом для национальных интересов США Пресс-служба Кремля

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Китай стал соавтором российской резолюции в Совбезе ООН о необходимости проведения независимого расследования по диверсиям на «Северных потоках». Теперь США сделают все для того, чтобы отвести от себя подозрения. Такое мнение специально для «360» выразил политолог, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Украинский трезубец

Интересная ситуация складывается вокруг того, что Дания пригласила оператора «Северного потока» поднять некий объект с места подрыва газопровода. Я не думаю, что это будет осколок некоего взрывного устройства. Когда поднимут, будет ясно. Сам факт того, что ведутся все-таки попытки какого-то расследования, — это уже хорошо.

В данном случае можно представить себе ситуацию, что после подрыва для того, чтобы <…> сказать, что это не Америка взорвала, а украинские диверсанты, могут намеренно какой-нибудь предмет туда [к трубопроводу] опустить. Я не удивлюсь, если [на объекте] будет нарисован украинский трезубец. Это смешно, но в современных условиях нечему будет удивляться. Чтобы полностью переориентировать обвинения некоторых стран в сторону США, что, дескать, это как месть России за то, что она проводит специальную военную операцию против Киева. Какие последствия будут? Нужно будет смотреть после того, когда поднимут этот предмет. Сейчас об этом говорить, думаю, не нужно.

США попытаются сохранить лицо

Интересен факт, что Россия внесла резолюцию в Совет безопасности ООН, соавтором которой стал Китай, о том, что необходимо провести расследование с целью найти виновника подрыва «Северного потока». Я сомневаюсь, что много стран присоединится к подобной инициативе. Оставшиеся члены Совбеза ООН точно не присоединятся. Если это будет вынесено на какое-то общее голосование, то есть будет предложено странам поддержать эту резолюцию, то, может быть, [за нее выступят] Никарагуа, Сирия, Белоруссия. То есть те страны, которые всегда нас поддерживали. Больше всего возьмут, на мой взгляд, какую-то паузу. Ну, и опять же может Китай приведет какие-то страны для подписания подобного пакта о расследовании причин взрыва.

Пока говорить о некоем масштабе, думаю, не приходится. Но сам факт, что Россия и Китай — две крупнейшие ядерные державы выступили с резолюцией, то я думаю, что сейчас американцы предпримут максимум усилий для того, чтобы нивелировать эту ситуацию и отвести от себя подозрения.

И вот здесь я не удивлюсь тому, что Дания совместно с оператором «Северного потока» поднимет какой-нибудь предмет с нарисованным украинским трезубцем. Сейчас [США] будет предприниматься максимум усилий, чтобы сохранить лицо.

Хотя американцами на самом деле все равно — они действуют как хотят. Но участие в подобной акции столь мощного игрока как Китай… Если на Россию американцы смотрят сверху, пытаются ее унизить и ущемить в правах по всем направлениям, то с Китаем уже сложнее. Тут мы видим, что Китай выступает уже фактически в некотором смысле союзником России. И для американцев объединение российско-китайских усилий будет огромным ущербом для собственных национальных интересов. В любом случае все, что сейчас происходит вокруг «Северных потоков», приобретает все больший масштаб.