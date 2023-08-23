Эксклюзив 23 августа 2023, 13:00 «Ключик рано или поздно найдется». Почему США обеспокоили планы России помешать работе Starlink на Украине Политолог Гуреев: Россия рано или поздно начнет прослушивать Starlink на Украине Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

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Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, поскольку ее взлом ставит под угрозу сами США. Такое мнение озвучил «360» политолог Данила Гуреев.

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что российские силы пытаются помешать нормальной работе Starlink на украинской территории. По словам американского военного, эти действия ВС России якобы безуспешны.

Средства связи — основа любых военных конфликтов

Комментируя заявление представителя Пентагона, Гуреев назвал системы связи основой всех военных конфликтов. В первую очередь это не танки, не самолеты и не пехота, а именно средства связи, потому что даже при всех военных технических возможностях без них подразделения не смогут эффективно выполнять приказы, как в обороне, так и в наступлении, пояснил политолог.

Поэтому средства связи всегда, в любом военном противостоянии являлись основой основ. Будем откровенными, на начало СВО у Украины не было никаких эффективных средств связи между подразделениями. Поэтому самой первой помощью, которую мы увидели от США, стали именно средства связи Starlink, которые поставлялись чуть ли не с самых первых дней конфликта. И будем откровенны, Starlink на начало конфликта оказался крайне эффективной системой информационного взаимодействия между украинскими подразделениями, поэтому он стал первой законной военной целью Российской Федерации. Данила Гуреев политолог

Россия активно ищет ключик к Starlink

Российские силы пытались всячески подобраться к американским системам связи, сказал специалист. По его словам, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем быстрее РФ подбирает ключик к этой технологии, причем разными способами. Россия пыталась встроиться в саму систему Starlink и управлять ею изнутри с помощью IT-специалистов, либо заглушить ее с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил Гуреев.

«Будем честны, с каждым последующим днем наши системы работают куда эффективнее — ключик к Starlink рано или поздно найдется, и он активно ищется. <…> Как только у Российской Федерации получится этого достигнуть, системы связи на Украине станут прослушиваться Российской Федерацией. Мы понимаем, к каким последствиям это приведет», — заявил политолог.

Собеседник «360» привел пример с шифровальной машиной «Энигма», которую использовала нацистская Германия в годы Второй мировой войны. Когда союзники, в том числе англичане, взломали шифр и передали данные Советскому Союзу, конфликт очень быстро перешел в наступление как на западном, так и на восточном фронте, напомнил Гуреев. Для нацистов тогда это не значило ничего хорошего, и на Украине может сложиться аналогичная ситуация, подчеркнул политолог.

Естественно, американцы отлично понимают, что взлом системы Starlink позволит Российской Федерации успешно наступать на Украине, и также он ставит сами американские Вооруженные силы под удар. Поэтому необходимо что-то делать, необходимо как-то противодействовать Российской Федерации в борьбе со Starlink. Ну и американцы ничего не придумали [лучше], чем жить в системе однополярного мира, использовать запугивание и такую внешнюю дипломатию, как эффект давления. Данила Гуреев политолог

Обвинения США ни к чему не приведут

Все попытки США обвинить РФ и надавить на нее через систему международного права неэффективны и ни к чему не приведут, отметил специалист. Россия уже не раз сталкивалась с подобными угрозами и просто их игнорировала, напомнил собеседник «360».

«Почему американцы это делают? Да потому что ничего иного они не умеют. Это единственное эффективное средство дипломатии, которое освоили американцы за последние 20 лет, которое они настолько часто использовали, что разучились использовать другие методики давления на своих оппонентов. Поэтому что мы здесь увидим? Мы увидим в перспективе вот эти жалобы со стороны американцев о том, что „злые русские“ давят интернет на Украине, бедные украинцы страдают. Что украинцы используют Starlink в военных целях с самого первого дня конфликта, который поставлялся на Украину не как бесплатные модемы, он поставлялся туда как военное средство, — эта информация будет замалчиваться», — спрогнозировал политолог.

Гуреев назвал взлом Starlink россиянами лишь вопросом времени. Когда РФ добьется этой цели, американцы снова пожмут плечами и постараются просто проигнорировать этот факт, предположил собеседник «360». Пока же систему связи не взломали, американцы будут с помощью дипломатии и давления пытаться принизить Россию, нажать на российское министерство обороны и на российскую дипломатию, но это не приведет ни к чему результативному, подытожил политолог.