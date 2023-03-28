Эксклюзив 28 марта 2023, 19:32 Клинцевич объяснил, под каким предлогом НАТО направит войска на Украину Клинцевич: НАТО может направить свои силы на Украину после провала наступления ВСУ РИА «Новости»

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Страны НАТО заверяют, что не будут направлять на Украину своих военнослужащих, но могут пойти на это, когда ВСУ получат решительный отпор при попытке провести масштабное наступление. Такое мнение в беседе с «360» выразил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Эксперт подчеркнул, что, говоря о наступательных действиях ВСУ, важно понимать: их готовит руководство США. Но проводить будет силами ВСУ.

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«И они отлично понимают, что ВСУ получат колоссальный отпор в случае широкомасштабного наступления. В информационном поле это сформулируют как очередную агрессию России и необходимость введения [военных из] стран НАТО для обеспечения безопасности граждан Украины», — пояснил собеседник «360».

Наемники на Украине давно

Клинцевич обратил внимание, что на украинской территории уже давно действуют иностранные наемники, как и представители иностранных государств из числа НАТО, — они являются командирами расчетов HIMARS, артиллерийских систем, танков и других комплексов по управлению огнем и боем.

«Все это делают, как правило, американские, немецкие и британские специалисты. Полевые командиры в основном представлены офицерами и солдатами Войска польского. Мы называем это квази-войной, однако она давно перестала быть таковой», — заметил он.

Три фронта на границе

Эксперт подчеркнул, что задача у НАТО одна: страны блока стремятся уничтожить Россию. Поэтому сейчас речь идет о будущем страны, ее существовании, добавил Клинцевич.

«Молдавия, Приднестровье, Грузия, Абхазия, Осетия, Белоруссия, Польша, Украина — это три дополнительных фронта, которые будут развязаны на границе с Россией с участием трех корпусов ВСУ, недавно подготовленных иностранными специалистами», — предположил Клинцевич.

Именно поэтому, по его словам, Россия делает предупредительные шаги. Он также напомнил об интервью секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Оба четко намекнули западным странам, что те недооценивают Россию, ее потенциал и возможности, заключил политик.