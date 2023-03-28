28 марта 2023, 19:32
Клинцевич объяснил, под каким предлогом НАТО направит войска на Украину
Клинцевич: НАТО может направить свои силы на Украину после провала наступления ВСУ
Страны НАТО заверяют, что не будут направлять на Украину своих военнослужащих, но могут пойти на это, когда ВСУ получат решительный отпор при попытке провести масштабное наступление. Такое мнение в беседе с «360» выразил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Эксперт подчеркнул, что, говоря о наступательных действиях ВСУ, важно понимать: их готовит руководство США. Но проводить будет силами ВСУ.
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«И они отлично понимают, что ВСУ получат колоссальный отпор в случае широкомасштабного наступления. В информационном поле это сформулируют как очередную агрессию России и необходимость введения [военных из] стран НАТО для обеспечения безопасности граждан Украины», — пояснил собеседник «360».
Наемники на Украине давно
Клинцевич обратил внимание, что на украинской территории уже давно действуют иностранные наемники, как и представители иностранных государств из числа НАТО, — они являются командирами расчетов HIMARS, артиллерийских систем, танков и других комплексов по управлению огнем и боем.
«Все это делают, как правило, американские, немецкие и британские специалисты. Полевые командиры в основном представлены офицерами и солдатами Войска польского. Мы называем это квази-войной, однако она давно перестала быть таковой», — заметил он.
Три фронта на границе
Эксперт подчеркнул, что задача у НАТО одна: страны блока стремятся уничтожить Россию. Поэтому сейчас речь идет о будущем страны, ее существовании, добавил Клинцевич.
«Молдавия, Приднестровье, Грузия, Абхазия, Осетия, Белоруссия, Польша, Украина — это три дополнительных фронта, которые будут развязаны на границе с Россией с участием трех корпусов ВСУ, недавно подготовленных иностранными специалистами», — предположил Клинцевич.
Именно поэтому, по его словам, Россия делает предупредительные шаги. Он также напомнил об интервью секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Оба четко намекнули западным странам, что те недооценивают Россию, ее потенциал и возможности, заключил политик.
Россия
НАТО
Украина
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