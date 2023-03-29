Эксклюзив 29 марта 2023, 03:05 Клинцевич объяснил, что ждет Украину в случае применения снарядов с объединенным ураном Клинцевич: США проявили тотальную ложь при отправке снарядов с ураном на Украину flickr

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США начали тренировку украинских военных экипажей с применением снарядов с обедненным ураном. Они утверждали, что не будут отправлять эти боеприпасы на Украину, но поставки уже начались. Это говорит о тотальной лжи со стороны Соединенных Штатов. заявил в беседе с «360» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Танковые боеприпасы с объединенным ураном обеспечивают повышение дальности выстрела 120 миллиметровых танковых пушек. Опасность этого оружия заключается в том, что, когда оно начинает работать из-за высокой температуры создается урановая пыль, которая крайне токсична. Поэтому ее применение чревато серьезными последствиями», — отметил эксперт.

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Клинцевич напомнил, что период распада урана составляет 17 миллиардов лет. Это значит, что та территория, на которой его применят, будет непригодна для сельскохозяйственной деятельности. Поэтому высока вероятность того, что в будущем Украина останется без сельского хозяйства.

«США всегда играют в долгую. Они расставляют такие фишки и в данном случае, тренировка танковых украинских экипажей с применением боеприпасов с объединенным ураном уже началось. При этом американцы говорят, что не будут поставлять эти боеприпасы. Но их уже поставила Великобритания. Все это вызывает серьезную озабоченность. И это снова говорят о тотальной лжи и непорядочности, которую демонстрируют коллективный Запад во главе с США», — пояснил собеседник «360».

Клинцевич подчеркнул, что у танков с такими боеприпасами срок действия будет не долгим. У России есть вертолеты, способные локализовать все что связанно с броней. А также она может использовать против них артиллерийские противотанковые средства и реактивные системы.