Эксклюзив 11 декабря 2022, 21:20 (обновлено: 11 декабря 2022, 23:11) Климатическая афера Британии не удалась Эколог Пешков: Британии не удалось провернуть аферу, убедив всех отказаться от угля РИА «Новости»

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Британские власти одобрили идею открытия первой за последние 30 лет новой угольной шахты. Хотя не прошло и года после того, как страна пыталась убедить другие государства отказаться от использования угля. Призывы звучали на переговорах по климату COP26 в Глазго. Как заявил «360» директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков, британцы хотели всех «развести» и нажиться, но навредили в том числе и самим себе.

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Далее — его прямая речь.

Обман не вышел

Климатическая афера у них не вышла. Они хотели развести всех на манеру, мол, вы экономику угробьте, потому что мы будем считать и определять углеродные единицы и за них же будем рассчитываться. Ну, в общем, афера в чистом виде, и она не вышла. Почему? Потому что жадность фраера сгубила.

Не слушайте никогда, что там говорят эти «пиндосы». Дело не в шахте, дело в том, что они не переходят на более современные методы обогрева своих убогих жилищ. Это паразиты, которые всю жизнь жили за счет того, что грабили других. Сейчас вышло, что грабить не получается, поэтому приходится бедолагам копать в своей земле норки, добывать оттуда горючую, черную землицу под названием каменный уголь и сжигать.

Когда они сжигают, то у них при достаточно гнилом климате и том, что постоянно приземные инверсии и проветривание плохое — а уголек-то с серой, — получается не очень приятное амбре по всей Англии. Хотели нагадить другим, а получилось, что нагадили и себе.

Все ради наживы

Выбросы новой угольной шахты оценили в 400 тысяч тонн парниковых газов. Ну как из шахты будет парниковый выброс? В шахте метан выбрасывается в небольших количествах при добыче, а так он не выбрасывает, что ли?

Если метан выделяется, он легкий, поднимается из недр, значит, он все равно будет. У тебя шахта, в ней находятся или нет люди, но в любом случае метан там образуется. Другое дело, что люди могут туда спуститься и поджечь этот метан: если кто-то киркой по кирке ударил — получится искра, и метан взорвется.

Профанация это все, вся эта климатическая трескотня. Не зря же 1100 независимых ученых подписали письмо, что они против «дуриловки» и финансовых афер, которые под эгидой экологии, в том числе и климатических всех этих заклинаний, назовем их так, используют, чтобы развести трудящихся.

Есть устойчивое развитие, где умные люди написали. А потом жулики пытаются это использовать, даже как экологически-климатические всякие глупости, чтобы нажиться. Здесь то же самое.